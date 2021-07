Cranger Kirmes Cup: SV Wanne 11 kassiert Last-Minute-Niederlage

Auch der SV Wanne 1911 bereitet sich beim Cranger Kirmes Cup auf die Saison vor. Der Landesligist kassierte am Donnerstagabend eine unglückliche Niederlage.

„Wer seine Chancen vorne nicht nutzt, bekommt sie hinten rein.“ So lautet eine der wohl abgedroschensten Phrasen im Fußballerjargon. Doch dass das immer noch stimmt, bewies das Spiel zwischen dem SV Solingen und dem SV Wanne 11, das 1:0 für Sodingen endete, beim diesjährigen Cranger Kirmes Cup. Über die vollen 80 Minuten war das Team von Trainer Franko Pepe drückend überlegen gegen den Westfalenligisten.

Doch die kollektive defensive Schläfrigkeit in der letzten Szene des Spiels brachte die schwarzen Raben letztendlich sogar um einen Punkt. „Insgesamt haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, haben viele Chancen kreiert“, sagte Pepe zwar, „aber wir machen die Tore halt nicht. In den Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Torwart müssen wir mindestens ein Tor machen.“

Am 29. August startet die Landesliga-Saison 2021/22 für die Wanner gegen SW Wattenscheid 08. Bis dahin gibt es noch viel zu tun für Pepe und sein Team. Denn bisher läuft die Vorbereitung laut Trainer „schleppend“ bei den schwarzen Raben. „Aktuell ist es so, dass wir viele Urlauber haben und viele mit kleinen Wehwehchen. Wir haben 27 Mann im Kader aber trotzdem immer mal nur 14, 15 oder 16 Mann beim Training“, beklagte Pepe. Doch er hat auch Verständnis für seine Spieler. Denn aufgrund von Corona war es bekanntermaßen lange nicht möglich in den Urlaub zu fahren. "Ich will das aber auch gar nicht zu hoch bewerten“, sagte der Coach.

Kader komplett

Doch trotz der personell aktuell angespannten Lage beim Team von Franko Pepe konnte der Trainer externe Neuzugänge am Rande des Spiels gegen Sodingen ausschließen. „Wir sind durch mit der Kaderplanung. Sind da auch voll und ganz zufrieden mit dem, was wir da zusammengestellt haben“, gab Pepe bekannt. Einen Neuzugang gab es ohnehin vor kurzem erst in Person von Steven Schulz zu vermelden, der auch beim Spiel am Cranger Kirmes Cup in der Startelf stand. Bis zum Ligastart sollten auch die Verletzten und Urlauber dem Wanner Trainer wieder zur Verfügung stehen.