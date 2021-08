BL: Hertha-Wechsel: Boateng erfüllt sich Herzenswunsch

Für Kevin-Prince Boateng ist mit dem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen.

„Ich habe vor sechs Jahren angefangen davon zu träumen, meine Karriere in Berlin zu Ende zu bringen, dieser Traum geht gerade in Erfüllung, ich lebe in meinem Traum. Mehr Glücksgefühle hatte ich nur, als meine Kinder geboren wurden“, sagte der 34-Jährige im Interview mit dem Tagesspiegel.

In seiner Heimatstadt Berlin hat er viel fürs Leben gelernt. „Berliner sind Chamäleons, wir können uns überall anpassen, ob in der Highsociety oder dem Straßenleben; gerade im Wedding habe ich das gelernt, das hat mir auch während meiner Karriere geholfen, dass ich mich in jedem Land, in jeder Kultur ganz schnell zu Hause gefühlt habe und mit den Menschen klar gekommen bin“, sagte Boateng und ergänzte: „Ich habe das richtige Wedding-Gen in mir, das mich immer ans Limit geführt hat. Wenn es mal schwierig wurde, nicht nur im Fußball, sondern auch im Leben, habe ich nie aufgegeben.“