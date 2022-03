16. NRW-Traditionsmasters: Erster Live-Stream der Masters-Geschichte

Das 16. NRW-Traditionsmasters wird erstmals live im Netz übertragen.

Moderator Ralf Bosse hat es bei der Gruppenauslosung des NRW-Traditionsmasters angekündigt: Wenn am Sonntag, 27. März, der Ball in der Westenergie Sporthalle rollt, wird es in der Geschichte des traditionellen Budenzaubers ein weiteres Kapitel geben. Die 16. Auflage wird erstmals live und in voller Länge per Live-Stream in die Welt ausgestrahlt.

Der Hauptsponsor präsentiert den digitalen Aufschlag

Der neue Hauptpartner des NRW-Traditionsmasters, die SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH präsentiert den historischen ersten digitalen Aufschlag in der Turniergeschichte. „Wir freuen uns, dass es uns im Team gelungen ist, die richtigen Bausteine zu einem tollen Produkt zusammenzuführen“, sagt Unternehmenssprecherin und Abteilungsleiterin Kommunikation, Christina Heine. „Damit ermöglichen wir es jedem Fan, der es – aus welchem Grund auch immer – nicht in die Halle schafft, seine Idole vergangener Tage wieder live zu erleben.“

Dank der Unterstützung der SWB kann das Tagesticket für die komplette Veranstaltung (über sechs Stunden Sendezeit) für nur 7,- EUR angeboten werden.

RevierSport und LEAGUES sorgen für den reibungslosen technischen Ablauf

„Mit RevierSport und dem Dienstleister LEAGUES haben wir zwei Partner gefunden, die es uns kurzfristig ermöglichen, das Turnier auf einer bewährten Plattform zu präsentieren“, erklärt Olaf Dreßel von der Veranstaltungsagentur OMD sports. „Dieser Video-Stream hat es in sich. Die Übertragung erfolgt in Full-HD-Qualität. Das gesamte Turnier wird kompetent durch ein Moderationsduo kommentiert. Zudem werden Wiederholungen von Highlight-Szenen und Super-Zeitlupen angeboten.“

Auf der Website wird der Weg in die „digitale Halle“ in kleinen Schritten erklärt.

Informationen zur Veranstaltung

Spielort: Westenergie Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim a.d.R.

Zeiten: Sonntag, 27. März 2022

Einlass: 11 Uhr Beginn: 12 Uhr

Teilnehmer:

Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger)

VfL Bochum

FC Schalke 04

MSV Duisburg

Rot-Weiß Oberhausen

SG Wattenscheid 09

Fortuna Düsseldorf

Mülheim ALL STARS

Eintritt:

Vollzahler: 14,- EUR

Ermäßigt: 10,- EUR (Schüler, Studenten, Renter, etc.)

Familienkarte: 27,- EUR (2 Erw. /1Kind) (Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch)