Jetzt für die NRZ Mini-EM 2024 anmelden!

Deutschland, Niederlande oder die Türkei? Wer wird der Europameister vom Niederrhein?

Was gibt es Schöneres als eine Europameisterschaft im eigenen Land? Ganz Deutschland freut sich nach der Weltmeisterschaft 2006 im Juni auf das nächste Sommermärchen. Die Jungs von Bundestrainer Julian Nagelsmann wollen wieder eine Euphorie entfachen und das ganze Land in eine riesige Party-Meile verwandeln.

Wir am Niederrhein feiern mit! Denn am 23. Juni findet wieder die beliebte NRZ Mini-EM statt. Am Tag des dritten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz suchen wir im Stadion des GSV Moers erneut den Mini-Europameister. 24 E-Jugend-Mannschaften schlüpfen dabei für einen Tag in die Rolle eines richtigen EM-Teilnehmers. Gesucht wird bei diesem Traditionsturnier der Champion 2024.

Wer wird sich den begehrten Siegerpokal bei der NRZ Mini-EM angeln? Deutschland, unser Nachbar die Niederlande oder vielleicht doch die Türkei, die sicher bei ihren Spielen ebenfalls von vielen Fans angefeuert werden wird. Oder holt ein anderes Team den Titel? Alle 24 EM-Teilnehmerländer stehen fest. Das ist wichtig: Denn jede E-Jugend-Mannschaft wird rechtzeitig vorher einem EM-Teilnehmerland zugelost, das sie dann einen Tag lang repräsentieren wird. Für alle Spieler, Trainer, Betreuer, Eltern und Zuschauer ist das immer ein Riesenspaß.

Das Besondere: Alle Mannschaften laufen zu Turnierbeginn zur Nationalhymne „ihres“ Landes ein. Dabei haben die Vereine bei der großen Eröffnungszeremonie die Möglichkeit, ihr Land im Rahmen eines Kreativwettbewerbs darzustellen.

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Neben dem unvergesslichen Ereignis, das im Vordergrund steht, lernen die Kinder nebenbei spielerisch, sich mit anderen Kulturen und Gepflogenheiten auseinanderzusetzen. Werte, die in unser sich polarisierenden Gesellschaft immer wichtiger werden.

Das Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall: Eine Jury bewertet anschließend die Auftritte und prämiert die gelungensten Beiträge. „Wir freuen uns wieder auf viele tolle Ideen der teilnehmenden Vereine. Die NRZ Mini-EM wird wieder ein tolles Erlebnis für alle Teilnehmer – und auch für uns als Ausrichter“, sagt Christof Willer, Marken- und Projektmanager der NRZ. „Die Europameisterschaft im eigenen Land ist natürlich nochmal ein ganz besonderer Ansporn.“

Natürlich bietet die NRZ Mini-EM aber auch wieder spannenden Sport. Gespielt wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Jede Mannschaft besteht aus sechs Feldspielern und einem Torwart. Es dürfen maximal 14 Spieler eingesetzt werden. Auch hier winken tolle Preise von Derbystar!

Wenn am Abend dann die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz spielt, steht der Sieger der NRZ Mini-EM bereits fest. Und der Europameister der NRZ Mini-EM 2024 kommt auf jeden Fall vom Niederrhein.

Denn bewerben können sich alle Vereinsmannschaften aus unserer Region. An der NRZ Mini-EM 2024 können Vereinsmannschaften aus dem Jahrgang 2013 und aus dem Jungjahrgang 2014 teilnehmen.

Melden Sie sich schnell an, denn die begehrten Startplätze sind stets schnell vergriffen. Wir freuen uns auf packende Spiele, unvergessliche Momente und begeisterte Kinder.

Anmeldung und weitere Informationen: www.reviersport.de/veranstaltungen/miniem.html