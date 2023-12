18 Fragen an...: Ex-Schalke-Talent Biskup - "Hätte S04 früher verlassen müssen"

Der FC Schalke 04 hat in seiner Knappenschmiede viele Talente ausgebildet. Einer dieser Jungs ist Rene Biskup, der mittlerweile in der Bezirksliga kickt.

Fünf Jahre spielte Rene Biskup in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Ein wenig zu lange wie er findet.

Der 22-jährige Stürmer des Oberhausener Bezirksligisten Schwarz-Weiss Alstaden hat sich unserem RevierSport-Fragenkatalog gestellt.

Meine größte Stärke ist... der Abschluss.

Meine größte Schwäche ist... mein linker Fuß.

Bei uns in der Kabine… ist es immer lustig. Die Stimmung ist schon sensationell.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… das 2:2-Unentschieden im U19-Halbfinale 2019 im Stadion Niederrhein zu Oberhausen. Ich war für Schalke gegen Dortmund aktiv und habe in der 94. Minute das 2:2 gemacht - ein geiles Gefühl.

Das schönste Tor meiner Karriere war… eigentlich auch das Tor, das ich oben beschrieben habe. Es war vielleicht nicht der schönste, aber mein wichtigster Treffer. Jimmy Kaparos hat den Ball super reingespielt und ich habe das Ding dann verwertet. Das habe ich noch heute vor Augen.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… es am Ende einfach nicht gereicht hat. So ehrlich muss man dann auch sein. Vielleicht war ich auch nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… der Fußball. Dass hier so viele Vereine nahbeieinander sind, ist fantastisch. So wird es nie langweilig.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Schalke.

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? Club.

Natur- oder Kunstrasen? Naturrasen.

Kämpfer oder Künstler? Kämpfer.

Fußball im TV oder Stadion? Zuhause mit Freunden ist es angenehmer. Allen voran bei diesem Sauwetter im Herbst und Winter.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Erling Haaland. Für mich ist das einfach ein geiler Typ und der beste Stürmer der Welt.

Worüber können Sie lachen?

Über meine eigenen Fehler - sowohl privat als auch im Fußball.

Was ist für Sie unverzichtbar?

Der Fußball!

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine?

Techno und Deutsch-Rap höre ich gerne. Beides läuft auch in der Kabine. Da bin ich mit dem DJ schon zufrieden.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen?

Ich hätte einfach Schalke früher verlassen müssen. Die Möglichkeiten gab es. Aber ich bin immer geblieben. Im Nachhinein war das ein Fehler.