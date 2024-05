Arminia Bielefeld feiert den Gewinn des Westfalenpokals. Das erfreuliche Finale einer durchwachsenden Saison. Ein Finaltorschütze wagt dennoch einen positiven Ausblick.

"Holprig, aber mit einem schönen Ende." Treffender hätte man die Saison 2023/24 von Arminia Bielefeld kaum beschreiben können als Louis Oppie, der beim 3:1-Finalsieg im Westfalenpokal gegen den SC Verl mit zwei Treffern und einem Assist zum Matchwinner avancierte.

"Es hätte nicht besser laufen können. Doppelpack und Pokalsieg, es war ein sehr schöner Tag", strahlte der Linksverteidiger nach dem Titelgewinn und dem damit verbundenen Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. "Mit den zwei Roten Karten war es natürlich etwas offener für uns und der Druck war etwas raus, aber auch davor haben wir es richtig gut gemacht. Verl ist eine spielstarke Mannschaft und da haben wir uns gut drauf eingestellt. Der Plan ist aufgegangen", analysierte der 22-Jährige das Endspiel. Besonders im Mittelpunkt stand der Abschied von Rekordspieler und -torschütze Fabian Klos, der sein 463. und letztes Pflichtspiel für den DSC bestritt. "Das war ein guter Abschluss für uns, die gesamte Saison und natürlich auch Fabian Klos", sagte Mittelfeldspieler Marius Wörl, der den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte.

Auch ohne Pokalsieger-Shirts wurde der Titelgewinn nach dem Abpfiff ordentlich zelebriert. Die Arminia-Akteure ließen sich von ihren zahlreichen Fans bejubeln und gemeinsam feierten Spieler und Anhänger den Pokaltriumph. Bis tief in die Morgenstunden zogen die Pokalsieger um die Häuser unter der Leitung von Oppie, der laut seinem Trainer Michél Kniat der "Kapitän" der Aktion sei.

Für das Gefühl war der Pokalsieg auf jeden Fall wichtig. Die letzten 10 Spiele waren wirklich gut und wir werden immer stärker, kommen immer besser in unsere Abläufe rein. Marius Wörl

So endet eine Saison, in der die Bielefelder trotz des versöhnlichen Endes insgesamt ihren Erwartungen hinterherliefen. Nach dem sportlichen Absturz der letzten beiden Jahre mit zwei Abstiegen in Folge landete die Arminia nur auf Platz 14 in der 3. Liga. "Eine Achterbahnfahrt", so nannte Wörl die abgelaufene Spielzeit. Der Klassenerhalt wurde erst am vorletzten Spieltag gesichert, mit dem direkten Wiederaufstieg hatten die Ostwestfalen also gar nichts zu tun.

Der 20-Jährige äußerte sich dennoch optimistisch in Hinblick auf die kommende Saison: "Für das Gefühl war der Pokalsieg auf jeden Fall wichtig. Die letzten 10 Spiele waren wirklich gut und wir werden immer stärker, kommen immer besser in unsere Abläufe rein. Wir sind einfach froh, dass wir die Saison so beenden konnten. Da machen wir einen Haken dran und gehen dann in die Sommerpause. Ich freue mich schon auf meinen Urlaub."

Ob die Leihgabe von Hannover 96 auch in der nächsten Saison das Trikot der Arminia überstreifen wird, ist noch unklar. Die Leihe endet zwar am 30. Juni, es ist aber kein Geheimnis, dass die Bielefelder den zweifachen U20-Nationalspieler halten möchten. "Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin im engen Austausch mit Hannover und dann werden wir schauen, was das Beste für mich ist", sprach Wörl über seine Zukunft.