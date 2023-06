Westfalenpokal: Erste Runde ausgelost - das sind die Gegner von Münster, Wattenscheid und Co.

An diesem Donnerstag fand in Kaiserau die Westfalenpokal-Auslosung statt. Das sind die Ergebnisse.

Keine vier Wochen sind vergangen, seit die Spieler des FC Gütersloh den Westfalenpokal in die Höhe recken durften. Nun richtet sich der Blick schon wieder auf die kommende Ausgabe - an diesem Donnerstag fand die Auslosung in der Zentrale des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen (FLVW) in Kaiserau statt.

Erstmals wurden gleich die ersten vier Runden ausgelost, die in vier Gruppen mit 16 Mannschaften ausgespielt. Vier Teams bleiben nach dem Viertelfinale übrig und ziehen ins Halbfinale ein. Bei der Einteilung wurden regionale Aspekte berücksichtigt, um den Vereinen anfangs weite Fahrten zu ersparen. Die acht hochklassigsten Vereine wurden gleichmäßig verteilt.

Das Feld der 64 Teilnehmer wird angeführt von den Drittligisten Arminia Bielefeld, SC Verl und Preußen Münster. Mit dem 1. FC Kaan-Marienborn ist sogar ein C-Ligist dabei - der Verein hatte sich ja freiwillig aus der Regionalliga zurückgezogen. Die erste Runde soll zwischen dem 30. Juli und 6. August ausgetragen werden.

Westfalenpokal: Die erste Runde im Überblick

Gruppe 1

Vorwärts Epe (LL) – SpVgg Vreden (OL)

SV Vestia Disteln (LL) – VfL Sportfreunde Lotte (OL)

DJK Borussia 07 Münster (LL) – Blau-Weiß Westfalia Langenbochum (LL)

SV Mesum (WL) – Rot Weiss Ahlen (RL)

ASK Ahlen (BL) – Ibbenbürener Spvg (LL)

SV Cheruskia Laggenbeck (KLA) – SC Preußen Münster (3. Liga)

SG Bockum-Hövel (WL) – SpVgg Erkenschwick (OL)

DJK SV Eintracht Heessen (BL) – SV Westfalia Rhynern (OL)

Gruppe 2

SpVg Hagen 11 (LL) – ASC 09 Dortmund (OL)

YEG Hassel (LL) – SG Wattenscheid 09 (OL)

SV Bommern 05 (BL) – SC Wiedenbrück (RLW)

TuS Hannibal (LL) – SC Verl (3. Liga)

SV Wanne 11 (LL) – VfB Westhofen (LL)

SpVgg Horsthausen (WL) – TuS Bövinghausen 04 (OL)

Eving Selimiye Spor (BL) – FC Altenbochum (LL)

Hombrucher SV (WL) – Türkspor Dortmund (OL)

Gruppe 3

TuS Sundern (LL) – BSV Menden (LL)

FC Kaunitz (LL) – SC Neheim (WL)

SV Fortuna Freudenberg (BL) – Sportfreunde Ostinghausen (LL)

DJK SpVg Mellrich (KLA) – SV Lippstadt 08 (RLW)

VfJ Lippborg (KLB) – SV Ottfingen (LL)

SV Rot-Weiß Erlinghausen (LL) – SV Westfalia Soest (WL)

1. FC Kaan-Marienborn (KLC) – FC Gütersloh (RLW)

RSV Meinerzhagen (WL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

Gruppe 4

TSV Oerlinghausen (LL) – Post TSV Detmold (LL)

TuS Tengern (LL) – SuS Westenholz (LL)

FSC Rheda (LL) – TSV Victoria Clarholz (OL)

SC Rot-Weiß Maaslingen (WL) – SV Rödinghausen (RLW)

SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum (BL) – DSC Arminia Bielefeld (3. Liga)

Spvg Brakel 20 (BL) – FC Bad Oeynhausen (LL)

TuS Lipperreihe (BL) – Spvg Steinhagen (BL)

SV KT 07 Minden (LL) – Delbrücker SC (WL)