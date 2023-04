Westfalenpokal: Kampf um den DFB-Pokal - das sind die beiden Finalisten

Am Mittwoch standen im Westfalenpokal die beiden Halbfinalpartien auf dem Programm.

Das Finale im Westfalenpokal steht. Am 3. Juni wird der FC Gütersloh beim Finaltag der Amateure gegen die SpVgg Erkenschwick antreten. Der Oberligist und der Westfalenliga I-Spitzenreiter setzten sich am Mittwoch in ihren Halbfinalpartien durch.

ASC 09 Dortmund - FC Gütersloh 0:1

Der FC Gütersloh schwimmt derzeit auf einer Welle des Erfolges. Nach einem Last-Minute-Sieg in der Oberliga Westfalen beim 1. FC Gievenbeck steht der FCG auf dem ersten Aufstiegsplatz - und damit vor dem Sprung in die Regionalliga.

Und nun steht die Mannschaft auch noch im Westfalenpokal-Finale nach einem 1:0-Erfolg beim Oberliga-Konkurrenten ASC Dortmund. Nach acht Minuten fiel bereits das Tor des Tages durch Pascal Widdecke.

Im Anschluss gab es vor der Pause zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich - aber ASC-Torjäger Maximilian Podehl vergab jeweils. Direkt nach dem Wechsel war es wieder Podehl, der bei seiner dritten dicken Möglichkeit an der Latte scheiterte.

Und da die Abwehr der Gütersloher auch im Nachgang der dritten Podehl-Chance hielt, durfte der FCG nach 93 Minuten feiern. Aber nicht zu viel, denn in der Liga geht es gleich am Sonntag in der Liga weiter. Dann geht es ab 15 Uhr gegen den Sechsten Westfalia Rhynern.

Delbrücker SC - SpVgg Erkenschwick 1:2

Oberliga gegen Westfalenliga. Auf dem Paoier war klar, dass der Delbrücker SC der Favorit in diesem Halbfinale war. Doch ein genauer Blick auf die Tabelle zeigt:

Der letzte der Oberliga Westfalen trat gegen den Spitzenreiter der Westfalenliga I an. Dementsprechend kam auch der Gast aus Erkenschwick mit einer breiten Brust nach Delbrück.

Und am Ende setzte sich das klassentiefere Team durch. Vor dem Wechsel fielen keine Tore, nach der Pause brachte Erkenschwicks Torgarantie Stefan Oerterer den Sechstligisten in Führung.

Zwar konnte Hasan Dere nach 70 Minuten ausgleichen, aber Moritz Isensee traf neun Minuten vor dem Ende zum umjubelten Siegtreffer für die Gäste. Die aber - wie der FC Gütersloh - nicht lange feiern können. Denn auf dem Weg zum Oberliga-Aufstieg steht am Sonntag das absolute Topspiel an, wenn Erkenschwick ab 15:15 Uhr den Tabellenzweiten SC Peckeloh empfängt.