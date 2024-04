Nach engagierter Leistung scheiden die Sportfreunde Baumberg im Halbfinale des Niederrheinpokals aus. Das 0:3 bei RWO machte Trainer Salah El Halimi dennoch stolz.

Der nächste Traum ist ausgeträumt in Monheim. Einen Tag, nachdem der Vorstand über den Verzicht auf einen Antrag zur Regionalliga informierte, kam nun auch der sportliche Rückschlag für die Sportfreunde Baumberg. Das Niederrheinpokal-Halbfinale im Stadion Niederrhein ging mit 3:0 an Rot-Weiß Oberhausen - kein Finale, keine Chance auf den DFB-Pokal.

Dabei kamen die Sportfreunde mutig auf den Rasen und hielten gut mit - ohne das Tor der Oberhausener wirklich zu gefährden. Trotz der am Ende verdienten Niederlage überwog bei Cheftrainer Salah El Halimi der Stolz.

"Die Mannschaft war keine drei Tore schlechter. Schade für die Mannschaft, die hier ein gutes Spiel gemacht und dem Gegner Paroli geboten hat", urteilte der Baumberger Coach und führte aus: "Im Pokal müssen diese Dinge einfach für dich laufen, damit du eine Überraschung landen kannst. Die Jungs können trotzdem stolz auf ihre Pokalrunde sein und erhobenen Hauptes nach Hause fahren."

Schon in der ersten Hälfte machte Baumberg gut mit, obwohl die Oberhausener keine Chancen zuließen und ihrerseits beste Gelegenheiten hatten - ein starker Daniel Schwabke im Baumberger Tor parierte mehrfach, auch wenn er gegen den Nachschuss von Christian März (17.) schon früh hinter sich greifen musste.

"Wir haben am Anfang zu viel Respekt gehabt und diesen im Laufe des Spiels abgelegt", befand El Halimi. "RWO war im letzten Drittel einfach gefährlicher. Wir haben es bis zum Sechzehner gut gemacht und auch mutig auf Augenhöhe agiert, aber leider im letzten Drittel die Durchschlagskraft vermissen lassen."

Beste Chance bleibt ungenutzt - Samstag kommt der KFC Uerdingen

Nach dem Seitenwechsel war der Willen der Sportfreunde klar zu spüren. "In die zweite Halbzeit kommen wir super rein, sind spielbestimmend und kreieren gute Chancen", sah der Trainer die Sportfreunde nicht nur auf Augenhöhe. Gefährlich wurde es für RWO vor allem in der 55. Minute, als Enes Topal die beste Gelegenheit des Außenseiters nicht nutzen konnte. "Die müssen wir in so einem Spiel dann einfach machen. Wenn wir da das 1:1 machen, wird es nochmal ein anderes Spiel, weil wir zum Schluss nicht volles Risiko gehen müssten. So machen wir auf, gehen all in und bekommen leider das 0:3."

Trotz des schlimmstmöglichen Starts in den April bleibt es eine grandiose Saison für die Baumberger - die jetzt ohne Chance auf den Aufstieg in den Saisonendspurt gehen und die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein feiern. Weiter geht es im Ligabetrieb am kommenden Samstag (6. April, 14 Uhr) gegen den Tabellenvierten KFC Uerdingen.