Rot-Weiss Essen hat sich als letztes Team für das Niederrheinpokal-Viertelfinale qualifiziert. Die Begegnungen werden in der kommenden Woche ausgelost.

Seit Dienstagabend steht der achte und letzte Viertelfinalteilnehmer im Niederrheinpokal fest:

Rot-Weiss Essen gab sich keine Blöße und setzte sich souverän mit 4:0 (2:0) beim Oberligisten SV Straelen durch. Das Weiterkommen war nie gefährdet. Als einziger Drittligist ist RWE somit der große Favorit auf die Titelverteidigung.

Im Juni 2023 sicherten sich die Essener bereits zum zehnten Mal diesen Titel. So häufig gewann kein anderes Team den Wettbewerb. Damals besiegte Rot-Weiss Essen den Rivalen Rot-Weiß Oberhausen an der heimischen Hafenstraße mit 2:0. Auch im Viertelfinale der laufenden Pokalsaison ist diese Begegnung wieder möglich. Denn nicht nur RWE, sondern auch RWO qualifizierte sich für die Runde der letzten Acht.

Neben den Kleeblättern sind mit dem aktuellen Spitzenreiter 1. FC Bocholt und Aufsteiger SSVg Velbert zwei weitere Regionalligisten vertreten. Das Teilnehmerfeld wird komplettiert durch die vier Oberligisten Sportfreunde Baumberg, Ratingen 04/19, KFC Uerdingen und SF Hamborn 07.

Bereits in der kommenden Woche werden dann die Paarungen für das Viertelfinale und Halbfinale ausgelost. In der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Niederrhein wird am 8. November aus den Lostöpfen gezogen. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr (RevierSport-Liveticker).

Ex-Schalker Schacht fungiert als Losfee

Als Losfee hat der frühere Schalke-Profi Dietmar Schacht zugesagt. Der 61-Jährige absolvierte in seiner aktiven Karriere zwischen 1989 und 1992 70 Pflichtspiele für die Knappen und schaffte 1991 mit Schalke den Aufstieg in die Bundesliga. Er war der Kapitän der Aufstiegself.

Verantwortlich für die Auslosung wird Wolfgang Jades sein, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses und Pokalspielleiter. Geplant ist eine Live-Übertragung auf dem FVN-Instagram-Kanal.

Übersicht: Folgende acht Mannschaften qualifizierten sich für das Viertelfinale: Rot-Weiss Essen (3. Liga), 1. FC Bocholt (Regionalliga West), Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West), SSVg Velbert (Regionalliga West), Sportfreunde Baumberg (Oberliga Niederrhein), Ratingen 04/19 (Oberliga Niederrhein), KFC Uerdingen (Oberliga Niederrhein), SF Hamborn 07 (Oberliga Niederrhein).