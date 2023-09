Niederrheinpokal: RWE mit neun neuen Spielern in der Startelf souverän weiter

Rot-Weiss Essen hat seine Aufgabe in der 2. Runde im Niederrheinpokal beim Oberligisten SC St. Tönis souverän gelöst.

In der 2. Runde im Niederrheinpokal musste Drittligist Rot-Weiss Essen beim Oberligisten SC St. Tönis antreten. Mit Blick auf das 1:2 in der Liga beim SSV Ulm 1846 hat RWE-Trainer Christoph Dabrowski ordentlich rotiert und neun Wechsel in der Startformation vorgenommen.

Am Ende stand ein 5:0 (3:0). Zwei der neuen Spieler brachten das frühe 1:0. Nach einer Ecke von Eric Voufack stand Aaron Manu richtig und traf zur Essener Führung. Und nach zehn Minuten war die Begegnung dann schon entschieden.

Denn das, was zuletzt in der Liga nur mäßig klappte, das Toreschießen, das gelang am Mittwochabend. Leonardo Vonic spekulierte nach einem verunglückten Rückpass von Niklas Withofs richtig und schob den Ball ins leere Tor ein - 2:0.

Und Vonic war es auch, der vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Der aus Nürnberg verpflichtete Angreifer sammelt fleißig Pluspunkte, um auch in der Liga mal von Beginn an aufzulaufen.





Nach der Pause ließen es die Essener ruhiger angehen, trotzdem durfte noch gejubelt werden. In der 73. Minute erhöhte der eingewechselte Marvin Obuz mit einem Schuss aus der Distanz auf 4:0. U19-Kapitän Mats Brune erzielte nach einem Torwartfehler den 5:0-Endstand.

Weiter geht es für RWE in der Liga mit dem Heimkracher am Sonntag (1. Oktober, 13:30 Uhr) gegen Dynamo Dresden. St. Tönis spielt in der Oberliga am Samstag (30. September, 16 Uhr) beim 1. FC Kleve.

So spielten St. Tönis und RWE

St. Tönis: Sell - Alexiou (59.Pohlig), Stiels, Withofs - Esposito, Kaiser, Kuschel (76. Horster), Dohmen (80. Krajac) - Tchanas (68. Knops) - Noukumo, Appiah (59.Dollen)

RWE: Wienand - Manu, Kourouma, Bastians (46. Wiegel) - Voufack (69. Plechaty), Rother, Harenbrock (46. Young), Voelcke - Müsel (58. Brune) - Vonic, Berlinski (46. Obuz)

Tore: 0:1 Manu (4.), 0:2 Vonic (10.), 0:3 Vonic (33.), 0:4 Obuz (73.), 0:5 Brune (76.)

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Zuschauer: 848

