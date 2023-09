Niederrheinpokal: 1. Runde gespielt - TuSEM besiegt Adler Union dramatisch

Die letzten Erstrunden-Duelle im Niederrhein sind gespielt.

Als am Donnerstagabend die zweite Runde im Niederrheinpokal ausgelost wurde, war die erste Runde noch nicht abgeschlossen. Vier Partien standen noch aus. Nun ist klar, welche vier Teams im Wettbewerb verbleiben: PSV Wesel-Lackhausen, TuRU Düsseldorf, Tusem Essen und der 1. FC Kleve.

Dabei gelang TuSEM Essen eine dicke Überraschung, denn der Landesligist kegelte den Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop mit 7:6 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb und trifft nun auf den DV Solingen. Nach 120 Minuten waren keine Tore gefallen.

Landesligist PSV Wesel setzte sich mit 2:0 gegen den Bezirksligisten Rather SV durch. Florian Karwarth sorgte mit seinem Führungstor für einen Blitzstart (2.), Nico Giese erhöhte in der zweiten Halbzeit (67.). In der zweiten Runde trifft der PSV auf den Oberligisten TVD Velbert.

Und auch bei TuRU Düsseldorf wird es in der zweiten Runde Oberliga-Flair geben - der Verein war nach vielen Jahren in dieser Spielklasse ja in die Landesliga abgestiegen.

In der zweiten Runde geht es dann gegen den SV Straelen. Den Weg dorthin ebnete ein 4:1-Sieg über den Bezirksligisten DJK Gnadental am Donnerstagabend.

Und auch der ETB Schwarz-Weiß Essen kennt nun seinen Gegner. Es kommt zu einem Oberliga-Duell mit dem 1. FC Kleve. Denn die Klever buchten das Weiterkommen ohne Probleme und wurden ihrer Favoritenrolle beim TSV Beyenburg gerecht. Mit 7:1 gewann der FCK beim A-Ligisten aus Wuppertal. Für die Partien der zweiten Runde ist das Zeitfenster vom 26. bis 28. September vorgesehen. Niederrheinpokal: Zweitrunden-Paarungen im Überblick

VfL Jüchen-Garzweiler - Rot-Weiß Oberhausen

FC Kray - SSVg Velbert

TuRU Düsseldorf - SV Straelen

FSV Duisburg - SF Baumberg

1. FC Monheim - VfB Homberg

VfR Fischeln - Union Nettetal

SV Lürrip - Ratingen 04/19

Schwarz-Weiß Alstaden - Wuppertaler SV

PSV Wesel - TVD Velbert

TSV Wachtendonk-Wankum - Spvg Schonnebeck

DV Solingen - TuSEM Essen

Hamborn 07 - VfB Hilden

Rot-Weiss Essen - SC St. Tönis

SV Sonsbeck - 1. FC Bocholt

1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

MSV Duisburg - KFC Uerdingen