Niederrheinpokal-Auslosung: Harte Aufgabe für den MSV, RWE trifft auf Ex-Spieler

Am Donnerstagabend (18 Uhr) wird die zweite Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Alle Paarungen gibt es in unserem Liveticker.

Die erste Runde im Niederrheinpokal ist vorüber - und die ganz großen Überraschungen sind zum Auftakt ausgeblieben. Titelfavoriten wie die Drittligisten MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder die Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV erledigten am Mittwochabend ihre Pflicht und zogen in die zweite Runde ein.

Welche Teams ihnen dort gegenüber stehen werden, entscheidet sich am Donnerstagabend. Für 18 Uhr hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) zur Auslosung geladen, während später am Abend die letzten vier Erstrunden-Duelle ausgespielt werden. An dieser Stelle berichten wir live über die vom früheren Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann gezogenen Paarungen. Als Termin für die Austragung ist der 26. bis 28. September vorgesehen.

Auslosung endet mit Knaller

Als letzte Paarung zog Winkmann das Straßenbahn-Derby zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg aus dem Lostopf. Die zwei Klassen höher spielenden Zebras sind natürlich der klare Favorit gegen den Oberligisten. Für Zweitrunden-Verhältnisse ist das aber schon ein echter Leckerbissen, zumal sich der MSV in den letzten Jahren häufig mühte. Ob das in der sicher vollen Grotenburg auch der Fall sein wird?

Derweil trifft RWE auf das Oberliga-Schlusslicht SC St. Tönis mit Trainer Alexander Thamm, der von 2010 bis 2012 als Spieler an der Hafenstraße unter Vertrag stand.

Jetzt läuft die Auslosung wieder

Die Zweitrunden-Paarungen im Überblick:

VfL Jüchen-Garzweiler - Rot-Weiß Oberhausen

FC Kray - SSVg Velbert

DJK Gnadental/TuRU Düsseldorf - SV Straelen

FSV Duisburg - SF Baumberg

1. FC Monheim - VfB Homberg

VfR Fischeln - Union Nettetal

SV Lürrip - Ratingen 04/19

Schwarz-Weiß Alstaden - Wuppertaler SV

Rather SV/PSV Wesel - TVD Velbert

TSV Wachtendonk-Wankum - Spvg Schonnebeck

DV Solingen - TuSEM Essen/Adler Union Frintrop

Hamborn 07 - VfB Hilden

Rot-Weiss Essen - SC St. Tönis

SV Sonsbeck - 1. FC Bocholt

TSV Beyenburg/1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

MSV Duisburg - KFC Uerdingen

Jetzt wird gelost!

Oder doch nicht? Es gibt offenbar eine Panne, Jades zählt zu wenige Kugeln in einem der Lostöpfe. Kurze Unterbrechung...

Jetzt geht es bei den Herren weiter

Jades erklärt die Regularien. Es gibt zwei Töpfe: einen für die Dritt-, Regional- und Oberligisten sowie einen für die unterklassigen Teams. Da mehr höherklassige Mannschaften dabei sind, wird es drei Duelle von Teams aus dem höherklassigen Topf geben.

Frauen-Auslosung zum Start

Zunächst wird die zweite Runde im Frauen-Niederrheinpokal gelost. Die Paarungen:

Viktoria Anrath - SV Heißen

TSV Solingen - Borussia Bocholt

Fortuna Wuppertal - CfR Links

Rhenania Bottrop - TSV Urdenbach

SV Brünen - FV Mönchengladbach

SV Siegfried Materborn - SSVg Velbert

SC Union Nettetal - DJK Blau-Weiß Mintard

SV Walbeck - VfR Warbeyen

Jetzt geht es los

Jetzt geht es los. Niederrheinpokal-Staffelleiter Wolfgang Jades und Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann sitzen auf dem Podium.

Start verzögert sich

Wie der FVN soeben mitteilte, verzögert sich der Start der Auslosung um wenige Minuten.

Niederrheinpokal: So lief die erste Runde