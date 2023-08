Niederrheinpokal: Klosterhardt-Trainer Landers über den Pokalabend, die Liga und RWO

Im Niederrheinpokal verkaufte sich Arminia Klosterhardt gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen teuer. Jetzt wartet im Liga-Alltag der SV Scherpenberg.

Für Landesligist Arminia Klosterhardt ist der diesjährige Niederrheinpokal bereits nach der ersten Runde vorbei. Als klarer Außenseiter zeigten die Klosterhardter gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen beim 0:4 (0:1) aber eine gute Partie.

"Ich glaube, mit der Leistung können wir sehr zufrieden sein", war auch Trainer Marcel Landers stolz auf das, was seine Spieler über 90 Minuten gegen seinen Ex-Verein auf den Platz gebracht haben. "Wir haben uns recht ordentlich präsentiert, ein bisschen schade ist es, dass wir kein Tor gemacht haben. Natürlich ist der Sieg auch in der Höhe verdient."

Rund 1200 Zuschauer hatten den Weg zum Hans-Wagner-Weg gefunden und im Jahr des hundertjährigen Jubiläums für ein großes Ereignis gesorgt. "Für die Stadt Oberhausen war es glaube ich eine Riesensache. Es waren viele Leute da, es ist auf und neben dem Platz alles friedlich gelaufen", freute sich Landers.

Jetzt ist der Fokus bei der Arminia zurück auf dem Ligabetrieb, wo es am Sonntag (3. September, 15.30 Uhr) gegen den SV Scherpenberg wieder um Punkte geht. Für die kommenden Aufgaben konnte Landers nach dem Pokalaus viel Positives mitnehmen.

Ich glaube tatsächlich, dass RWO eine gute Rolle spielen wird. Der Kader ist dieses Jahr in der Breite sehr, sehr gut. Marcel Landers über Ex-Klub RWO

"In den letzten Wochen sind Einstellung und Bereitschaft von den Jungs sehr gut. Wir haben etwas viel liegen lassen, auch heute wieder. Wenn man die Dinger hat, muss man die gegen so eine Mannschaft eigentlich nutzen", analysierte Landers neben starker Mentalität auch die fehlende Abgezocktheit im Abschluss. "Sonntag wird es gegen Scherpenberg ein ekliges Spiel, das ist eine Spitzenmannschaft. Da brauchen wir die gleiche Leistung und Energie wie heute auch."

Und was denkt der 39-Jährige über seinen ehemaligen Verein? "Ich glaube tatsächlich, dass RWO eine gute Rolle spielen wird", schätzte Landers und lobte den sportlichen Leiter Patrick Bauder, mit dem er gut befreundet ist. "Der Kader ist dieses Jahr in der Breite sehr, sehr gut, Pat Bauder hat mit dem Team eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Und wenn man einmal in diesen Lauf kommt, wie wir ihn damals hatten, ist da schon einiges möglich."