RWO: Nur widerwillig zu den Fans - keine Abschiedsparty für Terranova

Mike Terranova hat beim 0:2 im Niederrheinpokalfinale zum letzten Mal auf der Bank von Rot-Weiß Oberhausen gesessen. Eine Abschiedsparty gab es auch aus einem anderen Grund nicht.

Das 0:2 gegen Rot-Weiss Essen war zugleich das letzte Spiel von Mike Terranova als Trainer von Rot-Weiß Oberhausen. Insgesamt hat er mit Unterbrechung knapp sieben Jahre die erste Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen trainiert. Ab dem 1. Juli übernimmt der 46-Jährige das Amt des Sportlichen Leiters im Nachwuchsbereich bei den Kleeblättern.

Da wäre es eigentlich doch angebracht, sich mit einer Abschiedsparty von "Mister RWO" aus dem Seniorenbereich zu verabschieden - auch wenn das große Ziel, der Gewinn des Niederrheinpokals und der damit verbundene Einzug in den DFB-Pokal verpasst wurde und die Stimmung natürlich nicht besonders gut war im Oberhausener Lager.

Doch das wird nicht passieren. "Wenn ich da etwas organisiert hätte, dann wäre er nur sauer auf mich", sagte Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder nach dem Spiel gegen Essen. "Der ist so. Er will einfach nicht so im Mittelpunkt stehen."

Die mitgereisten 3500 Oberhausener Fans, die ihr Team über 90 Minuten leidenschaftlich unterstützten, forderten ihn dennoch nach der Niederlage auf, zum Gästeblock zu kommen, um ihren "Fußballgott" ein letztes Mal zu feiern. Nur widerwillig ging Terranova nach dem Spiel in Richtung Ostkurve, wo die RWO-Anhänger standen. "Ich musste ihn ja sogar wieder zu den Fans schubsen, damit er überhaupt zur Fankurve geht", verriet Bauder.





Der neue Trainer soll im Laufe der nächsten Woche nach einer Aufsichtsratssitzung am Sonntag, in der das Budget abgesteckt wird, bekanntgegeben werden. "Ich denke, wir werden als Verein insgesamt davon profitieren", sagte Bauder. "Bei den Senioren bekommen wir vielleicht nochmal einen neuen Ansatz und im Nachwuchsbereich bekommen wir auch neue Impulse durch 'Terra'. Bislang haben wir uns die Leitung da zusätzlich zu unseren anderen Aufgaben geteilt. Da ist das jetzt so schon besser."

Und ganz ohne irgendetwas wollte Bauder seinen Kumpel dann doch nicht gehen lassen. "Vielleicht gehen wir noch zusammen essen", hatte er sich spontan überlegt. Wenn sich dann das Team am 22. Juni zum Trainingsstart wieder trifft, wird es nicht nur für Bauder ungewohnt sein. Denn Mike Terranova ist dann nicht mehr dabei.