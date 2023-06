Rot-Weiß Oberhausen gastiert in zwei Tagen bei Rot-Weiss Essen zum Niederrheinpokal-Finale. Das Torwart-Thema wurde bei RWO schnell beantwortet.

Das Niederrheinpokal-Finale zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen wird mit Spannung erwartet. Am kommenden Samstag (03. Juni, 16.15 Uhr) treffen die beiden Traditionsklubs an der Hafenstraße aufeinander.

Als RWE das letzte Mal den Titel im Jahr 2020 gewann, stand ein gewisser Daniel Davari noch zwischen den Pfosten. Der frühere Bundesliga-Torwart wechselte vor drei Jahren von RWO nach Essen und spielte zwei Saisons im Trikot des heutigen Drittligisten.

Weil sein auslaufender Vertrag aber nicht verlängert und der 35-Jährige von Jakob Golz als Stammtorwart abgelöst wurde, folgte im vergangenen Sommer die Rückkehr nach Oberhausen.

Auch in der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit verlor Davari seinen Stammplatz im Saisonendspurt und wurde in fünf der letzten sieben Partien von Robin Benz, der etatmäßigen Nummer zwei, auf die Bank verdrängt.

Davari oder Benz – wer steht am Samstag im Pokal-Finale im Tor von Rot-Weiß Oberhausen? Auf RevierSport-Nachfrage hatte Cheftrainer Mike Terranova eine klare Antwort parat:

"Daniel Davari wird spielen! Wir hatten damals den Wechsel gemacht, das war auch vorher abgesprochen. Daniel hat im Training immer Vollgas gegeben - so wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Deswegen stellt sich für mich die Frage nicht. Er kennt das Umfeld, kann mit Druck umgehen und ist sehr gut drauf. Für ihn ist es ein besonderes Spiel. So Typen wie Daniel sind in solchen Spielen gefragt. Daher spielt er auch von Beginn an. Und: Man muss auch sagen, dass er uns mit starken Leistungen gegen Uerdingen und Duisburg überhaupt erst in das Finale geführt hat."