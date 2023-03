Verbandspokale: So geht es weiter - RWE-Spiel in Bocholt terminiert

Auch bei den Verbandspokalen geht es in die heiße Phase. Das Halbfinale des 1. FC Bocholt gegen Rot-Weiss Essen ist terminiert. So ist der Stand in den Wettbewerben.

Niederrheinpokal Hier stehen die beiden Halbfinalpartien an. Noch nicht terminiert ist die Partie des Oberligisten Ratingen 04/19 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Anders sieht das beim zweiten Halbfinale aus, das der 1. FC Bocholt (Regionalliga) und der Drittligist Rot-Weiss Essen bestreiten. Die Partie von RWE beim Vierligisten wird am Dienstag (28. März, 19 Uhr) in Bocholt angepfiffen. Dann gibt es ein Wiedersehen mit den ehemaligen Rot-Weissen Kevin Grund sowie Marcel Platzek und Essens Leihspieler Sascha Voelcke. Informationen zum Vorverkauf folgen zeitnah. Zuvor stehen für RWE noch die Ligapartien gegen den VfL Osnabrück, beim 1. FC Saarbrücken und gegen den SV Wehen an. Bocholt spielt zuvor noch im Abstiegskampf der Regionalliga gegen Gladbach II und Preußen Münster. Westfalenpokal Am Mittwoch wird endlich der vierte Halbfinalist ermittelt, wenn RW Erlinghausen auf die Spvgg. Erkenschwick trifft (19:30 Uhr). Der ASC Dortmund empfängt im Halbfinale den FC Gütersloh, während der Delbrücker SC den Gewinner der Partie zwischen Erlinghausen und Erkenschwick empfängt. Mittelrheinpokal Am Mittelrhein wurde das Viertelfinale bereits komplett ausgespielt. Der SC Blau-Weiß 06 Köln gewann gegen BCV Glesch-Paffendorf 3:2. Der SV Eintracht Hohkeppel besiegte den Bonner SC 4:3. Der 1. FC Düren setzte sich mit 3:2 beim FC Hürth durch. Und im Topspiel gewann Viktoria Köln bei Alemannia Aachen mit 1:0 nach Verlängerung. Der Bezirksligist SC Blau-Weiß 06 Köln trifft auf den 1. FC Düren aus der Regionalliga. Und der Mittelrhein-Ligist SV Eintracht Hohkeppel bekommt es mit dem Drittligisten Viktoria Köln zu tun. Die Partien werden am 22. Märu (19 Uhr) ausgetragen. Finaltag der Amateure: Die Finalspiele werden wie zuletzt im Rahmen des Finaltags der Amateure im Free-TV in einer Konferenz ausgestrahlt. Am 3. Juni wird der Finaltag der Amateure zum achten Mal über die Bühne gehen.

