Niederrheinpokal: ETB - RWE - Sitztribüne ist fast ausverkauft

Das Stadtduell im Niederrheinpokal zwischen Rot-Weiss Essen und dem ETB SW Essen elektrisiert die Stadt.

Im Achtelfinale des Niederrheinpokals stehen tolle Spiele auf dem Plan. Der KFC Uerdingen trifft auf Rot-Weiß Oberhausen und im Essener Stadtduell fordert der Oberligist ETB SW Essen den Drittligisten Rot-Weiss Essen am Dienstag, den 25. Oktober (19:30 Uhr).

Das Essener Derby findet traditionell in jedem Sommer in der Vorbereitung statt. Nun geht es darum, wer dem Einzug in den DFB-Pokal ein Stück näher kommt.

RWE kommt als Drittligist zum ETB, der überraschend stark in die Oberliga Niederrhein gestartet ist und aktuell die Tabelle anführt. Kein Wunder, dass die Karten für den Pokalknaller auf Verbandsebene sehr gefragt sind.

So verkündete der ETB am Freitag, dass es auf der Sitztribüne langsam eng wird mit den Karten: Die letzten 100 Eintrittskarten für die Haupttribüne werden ab Freitag (7. Oktober) am Uhlenkrug verkauft.

Stehplatzkarten stehen zurzeit noch ausreichend zur Verfügung, sollten sicherheitshalber aber auch im Vorverkauf erworben werden. Der Verkauf für die Resttickets findet am 7. Oktober zwischen 17 und 19 Uhr auf der ETB-Geschäftsstelle am Uhlenkrug statt.

In der nächsten Woche können Tickets am Dienstag und Freitag (jeweils von 17-19 Uhr) bei den Schwarz-Weißen gekauft werden. Es ist nur Barzahlung möglich. Eintrittskarten sind auch weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten am RWE-Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich.

Stehplatztickets können auch online erworben werden:

Vor dem Pokalduell steht aber noch der Ligaalltag an, hier spielt RWE am Sonntag (14 Uhr) beim SC Freiburg II - der ETB tritt in der Oberliga am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC St. Tönis an.