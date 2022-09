Wildes 3:6 im Pokal: Fünferpack von Top-Stürmer rettet Meerbusch bei Sterkrade-Nord

Eine wilde Partie in der 2. Runde des Niederrheinpokals zwischen Sterkrade-Nord und dem TSV Meerbusch endete mit 3:6 nach Verlängerung.

Ein wildes Niederrheinpokal-Spiel zwischen dem Landesligisten Sterkrade-Nord und dem Oberligisten TSV Meerbusch endete mit 3:6 nach Verlängerung. Nach Abpfiff war der Mann des Spiels schnell gefunden, denn Oguz Ayan erzielte satte fünf Treffer. Aber der Reihe nach.

Sterkrade kam besser in die Partie und führte zur Halbzeit mit 2:0 durch Tore von Tim Falkenreck (35.) und Fynn Rauschtenberger (44.). Eine Halbzeit, mit der Meerbusch-Coach Kevin Kreuzberg so gar nicht einverstanden war: „Am Ende ist es schön, dass wir weitergekommen sind, darum geht es ja. Als Trainer bist du mit der 1. Halbzeit natürlich nicht zufrieden, da müssen wir eigentlich dankbar sein, dass es nur zwei Tore sind.“

Sterkrade-Nord: Pomorin – Kuipers, Heinz, Akbel, Cuhaci – Murke (98. Al-Hakim), Rauschtenberger (105. Numakura), Jabri (73. Vogel), Mattern – Falkenreck, Schlootz (105. Charlier) TSV Meerbusch: Mvogo – Tolaj (46. Ayan), Dowidat (86. Hoff), Boldt (71. Goto), van Santen – Cain, Meurer, Darwish, Amoah – Nehrbauer (86. Uzun), Reinert (105. Gutaj) Tore: 1:0 Falkenreck (35.), 2:0 Rauschtenberger (44.), 2:1 Ayan (48.), 2:2 Ayan (51.), 2:3 Ayan (60.), 3:3 Schlootz (65.), 3:4 Ayan (93.), 3:5 Ayan (104.), 3:6 Cain (114.) Zuschauer: 80 Schiedsrichter: Jens Laux

Zu Beginn der 2. Halbzeit dann die vielleicht spielentscheidende Entscheidung des Trainers. Kreuzberg brachte Oguz Ayan für Arton Tolaj, der Joker stach direkt und drehte das Spiel per Hattrick innerhalb von 15 Minuten. Sterkrade gelang in der Folge dann noch der Ausgleich und kämpfte sich in die Verlängerung, nach Gelb-Rot für Falkenreck gingen die Kräfte dann aber verloren und Ayan lieferte seine Tore vier und fünf, womit das Spiel entschieden war. Micah Cain setzte in der 114. Minute den Schlusspunkt.

„In Hälfte zwei haben wir dann eine gute Reaktion gezeigt. Schöne Tore gemacht, toll nach vorne gespielt, Top muss ich sagen. Es spricht am Ende für uns, dass wir das Dingen noch so drehen, aber natürlich würdest du es dir am Ende souveräner und klarer wünschen“, gab ein erleichterter Kreuzberg nach Schlusspfiff zu.

Über den Mann des Spiels verlor der Trainer mit einem Augenzwinkern folgende Worte: „Wat soll ich sagen, macht er gut.“ Der Fünferpacker selbst blieb nach Schlusspfiff bescheiden und freute sich hauptsächlich für die Mannschaft: „Ich freue mich über den Sieg. Die Verlängerung wäre nicht nötig gewesen, aber trotzdem haben wir eine gute Leistung gezeigt. Ich freue mich einfach, dass ich wieder getroffen habe.“

Enttäuschung aber Konzentration auf der Liga in Sterkrade

Auf der anderen Seite zeigte sich ein sichtlich enttäuschter Dennis Charlier: „15 Minuten nach der Pause waren wir nicht wach, das hat uns das Genick gebrochen. Ansonsten haben wir in der 1. Halbzeit das nötige Glück gehabt und in der 2. Halbzeit ist dann gefühlt jede Entscheidung gegen uns gelaufen. Wir kommen dann nochmal zurück, aber mit einem Mann weniger war es dann natürlich doppelt schwer.“

Ein Kuriosum gab es im Spiel auch noch: Charlier wechselte sich in der 105. Minute selbst ein. „Wir pfeifen gerade auf dem letzten Loch und die Liga ist für uns wichtiger, deswegen habe ich mich auch als Trainer noch selbst eingewechselt. Mehr Spieler hatten wir aber auch nicht zur Verfügung“, begründete Charlier seine eigene Einwechslung.

In der für die Sterkrader also wichtigeren Liga geht es am Wochenende mit einem Heimspiel gegen den VfB Bottrop weiter (Sonntag, 18. September, 15:30 Uhr). Charlier möchte dann an den guten Start, mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen, anknüpfen: „Wir gucken von Spiel zu Spiel und wollen jedes gewinnen. Am Wochenende möchten wir unsere gute Form dann bestätigen und wieder gewinnen.“