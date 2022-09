Niederrheinpokal: Maslons Mülheimer kegeln Timo Brauer, Björn Kluft und Co. raus

Der Mülheimer FC 97 hat die nächste Überraschung im Niederrheinpokal gelandet und ist in das Achtelfinale des Verbandspokals eingezogen.

Dass die Duelle Landes- gegen Oberligist sehr oft viel Spannung versprechen, dass hat der Mülheimer FC 97 einmal mehr bewiesen.

Nach dem das Landesliga-Top-Team in der 1. Runde bereits mit dem 1. FC Monheim einen Oberligisten aus dem Wettbewerb rausgekegelt hatte, ist dem MFC 97 erneut eine Überraschung gelungen. Nach Verlängerung wurde der nächste Oberligist besiegt. Der TVD Velbert musste mit seinen Ex-Profis Timo Brauer, Björn Kluft und Co. in Mülheim bereits in Runde zwei des Niederrheinpokals die Segel streichen. Das Siegtor für die Mülheimer erzielte Sandro Garcia Melian in der 97. Minute.

Mülheimer FC 97: Ehlert - C. Karabudak, S. Karabudak, Kayaoglu, Tochi Kenechukwu Mauze, Garcia Melian, Anadol, Ikechukwu (81. Adjamah), Isik (51. Sabanci, 120. Atik), Nawzad (86. Aldemir) , Yildirim. Ehlert - C. Karabudak, S. Karabudak, Kayaoglu, Tochi Kenechukwu Mauze, Garcia Melian, Anadol, Ikechukwu (81. Adjamah), Isik (51. Sabanci, 120. Atik), Nawzad (86. Aldemir) , Yildirim. TVD Velbert: Zecevic - Bleckmann, Corsten, Fagasinski, Haub (83. Kowalski), Brauer, Glavas (67. Bachmann), Oteng Adjei (59. Forger), di Gaetano, Kluft, Pia. Schiedsrichter: Daniel Schierok. Tore: 1:0 Kayaoglu (77.), 2:0 Nawzad (79.), 2:1 Forger (81.), 2:2 Forger (89.), 3:2 Garcia Melian (97.). Zuschauer: 400. Gelbe Karten: Ikechukwu, Kayaoglu, Ehlert - Fagasinski.

"Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft. Wie sie hier wieder über 120 Minuten gegangen ist und auch den Rückschlag kurz vor Ende der regulären 90 Minuten weggesteckt hat, ist einfach Wahnsinn. Dieses Team hat an diesem Abend einfach alles rausgehauen und sich diesen tollen Erfolg einfach verdient", bilanzierte ein glücklicher MFC-97-Trainer Bartosz Maslon (36).