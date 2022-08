Niederrheinpokal: 1. Runde - 5 Oberligisten fliegen gegen unterklassige Teams raus

Drei Partien stehen in der 1. Runde im Niederrheinpokal am Donnerstag noch an. Am Mittwoch gab es einige Überraschungen.

Die 1. Runde im Niederrheinpokal ist fast gespielt. Am Dienstag gab es keine Überraschungen, am Mittwoch mussten dann aber einige Oberligisten früh die Segel streichen, nachdem sie gegen unterklassige Teams verloren. Den Anfang machte der VfB Hilden, der trotz einer Führung beim Bezirksligisten ASV Mettmann mit 1:2 verlor. Nach dem Zweiten musste auch der 17. der Oberliga das Ausscheiden in der 1. Runde verkraften. Denn für den FC Kray gab es ein böses Erwachen. Beim Landesligisten 1. FC Wülfrath gab es eine 0:1-Pleite. Everard Mensah erzielte das Tor des Tages für den Underdog. Drittes Team im Bunde, das nicht mehr im Wettbewerb ist, ist der FSV Duisburg. Nach nur einem Punkt aus vier Oberliga-Partien gab es nun das Aus in Runde eins im Verbandspokal. Beim Landesligisten Kapellen-Erft stand es nach 90 Minuten 1:2. Hoch her ging es bei der Begegnung des Landesligisten Mülheimer FC gegen den 1. FC Monheim. 7:6 hieß es nach einem dramatischen Finale. Beim Stand von 3:1 sah bereits alles nach der nächsten dicken Überraschung aus. Doch der Oberligist konterte mit zwei Treffern in der Nachspielzeit. 3:3 nach 90 Minuten - doch es wurde noch wilder. Denn in der Verlängerung fielen zwei Tore - eines für jede Mannschaft. Zudem gab es drei Platzverweise, einen gegen Monheim (Tobias Lippold), zwei gegen die Mülheimer (Argjent Emrula und Serdy Nguala). Im Anschluss ging es in das Elfmeterschießen. Hier behielt Mülheim die Oberhand, weil nur zwei der fünf Schützen vergaben, auf Monheimer Seite verschossen drei Akteure. Damit war der vierte Oberligist raus. Und der Fünfte folgte. Denn auch Union Nettetal schied bei der Spvgg Sterkrade-Nord nach Elfmeterschießen aus. Nach 120 Minuten stand es 3:3 - dann verwandelten alle Spieler des Landesligisten, zwei Akteure von Nettetal vergaben. Mit 7:6 zogen die Oberhausener in die 2. Runde ein. Spannend wurde es für TuRU Düsseldorf beim 1:0 bei den SF Niederwenigern. Sahin Ayas traf fünf Minuten vor dem Ende für den Favoriten aus der Oberliga. Und auch der VfB Homberg tat sich beim Landesliga-Aufsteiger VfB Bottrop extrem schwer. Zwei Rückstände konnte der VfB drehen, ehe Ren Ishizaki in Minute 100 den 3:2-Siegtreffer in der Verlängerung erzielte. Ganz souverän machte es dagegen der TVD Velbert, der beim Kreisligisten Viktoria Alpen nichts anbrennen ließ und mit 9:1 gewann. Auch der 1. FC Bocholt gab sich keine Blöße und besiegte den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf mit 11:0. Die 2. Runde wird zeitnah ausgelost. Am Freitag (26. August, 11 Uhr) werden im Konferenzsaal der Sportschule Wedau in Duisburg die nächsten Runden im ARAG Niederrheinpokal der Frauen, im Niederrheinpokal der Männer (je Runde zwei) sowie im Ü 32-Niederrheinpokal (Runde eins) ausgelost. Losfee wird der ehemalige RWO-Trainer und Ex-Profi Hans-Günter Bruns sein. Alle Ergebnisse im Überblick

Zur Startseite