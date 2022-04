MSV Duisburg: So blickt Schmidt aufs Pokalduell - Heim-Finale winkt

Im Niederrheinpokal-Halbfinale gastiert der MSV Duisburg beim SV Straelen. Was Trainer Hagen Schmidt vor dem Duell sagt.

Das Finale des Niederrheinpokals am 21. Mai wird in dieser Saison im Stadion des MSV Duisburg ausgetragen. Das teilte der Verband am Dienstagnachmittag mit.

So winkt den Zebras ein Endspiel vor eigenem Publikum - sofern sie die Hürde SV Straelen im Halbfinale am Mittwochabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker) meistern. "Es gibt keinen Zweifel, wir wollen den Pokal gewinnen und in den DFB-Pokal einziehen", betont MSV-Trainer Hagen Schmidt im Vorfeld der Begegnung auf der Vereinshomepage.

Im Gastspiel bei dem vom Abstieg bedrohten Regionalligisten sind die Meidericher der Favorit, das ist klar. Allerdings geht Duisburg angeknackst in die Begegnung. Am Wochenende hätte der Klassenerhalt in der 3. Liga fix gemacht werden können. Stattdessen gab es ein 0:6-Heimdebakel gegen 1860 München.

Nach dieser herben Pleite komme es darauf an, "das Ergebnis gegen Sechzig schnell wieder aus den Klamotten zu schütteln und am Mittwochabend mit einem klaren Kopf in Straelen aufzulaufen", betonte Schmidt. "Mit einer guten Leistung wollen wir den ersten Schritt machen, um die Fans wieder zurückzugewinnen."

MSV-Gegner Straelen mitten im Abstiegskampf

Der Coach und sein Team befinden sich in einer ähnlicher Position wie vor drei Wochen. Da stand nach einer 1:5-Klatsche beim 1. FC Kaiserslautern das Viertelfinale des Verbandspokal unter der Woche an. Der MSV löste die Pflichtaufgabe gegen Oberligist 1. FC Bocholt glanzlos, aber letztlich souverän mit 2:0.

Der SV Straelen, angeführt vom früheren MSV-Kapitän Kevin Wolze, steht in der Regionalliga nur einen Punkt über den Abstiegsrängen, hat aber schon ein Spiel mehr als Alemannia Aachen bestritten und den Nichtabstieg drei Spieltage vor dem Saisonende nicht in der eigenen Hand. Am letzten Wochenende verlor der SVS 1:2 gegen Borussia Mönchengladbachs U23 - vor den Augen des Duisburger Co-Trainers Philipp Klug, der die Partie beobachtete.

Man ist also vorbereitet auf den kommenden Gegner, wobei Trainer Schmidt auch betonte: "Der Fokus liegt aber definitiv auf unserer Performance und auf dem, was wir beeinflussen können."