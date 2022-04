RL West: Uerdingen geht unter, Straelen strauchelt weiter

Der KFC Uerdingen geht bei seiner Rückkehr ins Grotenburg-Stadion gegen den Tabellenletzten unter. Straelen verpasst Befreiungsschlag.

Der KFC Uerdingen hat bei der Heimrückkehr ins Grotenburg-Stadion eine herbe Niederlage erlitten. Im Duell der feststehenden Absteiger setzte sich der VfB Homberg deutlich mit 4:0 durch. Pascale Talarski, der im Sommer nach Krefeld zurückkehrt, Justin Walker, Jonas Pfalz und Jan Wellers erzielten die Tore für das Tabellenschlusslicht.

Der SV Straelen hat auch unter dem neuen Trainer Steffen Weiß den so wichtig benötigten Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Der Klub von der niederländischen Grenze unterlag bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit 1:2. Dabei hatte Arlind Shoshi die Straelener noch nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Semir Telalovic (29.) und Mika Schröers drehten jedoch die Partie zu Gunsten der kleinen Fohlen.





Die U23 des FC Schalke 04 konnte sich derweil von den Abstiegsrängen absetzen. Die Königsblauen feierten beim SV Lippstadt dank des Tores von Niklas Castelle einen 1:0-Erfolg und haben nun fünf Punkte Vorsprung auf Rang 16. Der Bonner SC bleibt nach der späten 0:1-Niederlage gegen Rödinghausen 14.

Die Partie zwischen Wegberg-Beeck und Rot Weiss Ahlen wurde abgebrochen.





In den restlichen Partien trennten sich Fortuna Köln und der 1. FC Köln mit einem 2:2-Unentschieden, Wiedenbrück besiegte die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf mit 3:1.

Bereits am Freitag hatte Rot-Weiss Essen mit einem 3:0-Sieg bei den Sportfreunden Lotte den Druck auf Preußen Münster erhöht. Die Adler - seit dem Revisionsurteil vom Donnerstag endgültig Tabellenführer - treten erst am Sonntag bei Rot-Weiß Oberhausen. Lotte steht durch die Niederlage als dritter Absteiger in die Oberliga fest. Zudem treffen am Sonntag der Wuppertaler SV und Alemannia Aachen aufeinander. Die Kaiserstädter können mit einem Sieg den SV Straelen überholen und vom Abstiegsplatz runterspringen.