NR-Pokal: FC Kray überrascht in Velbert - vier Essener im Viertelfinale

Der FC Kray hat überraschend das Viertelfinale im Niederrheinpokal erreicht. Beim TVD Velbert gab es einen 3:1-Sieg.

Im Achtelfinale im Niederrheinpokal wurde der siebte Teilnehmer für das Viertelfinale gesucht. Und nach Rot-Weiss Essen, dem MSV Duisburg, dem Wuppertaler SV, dem ETB SW Essen, der SpVg Schonnebeck und dem SV Straelen hat auch der Oberligist FC Kray nach einem 3:1 (0:1)-Erfolg beim TVD Velbert das Ticket für die letzten Acht gezogen.

Sechster gegen Neunzehnter der Oberliga Niederrhein. Man sollte meinen, dass es eine klare Angelegenheit werden könnte. Doch da hatte der FC Kray etwas dagegen.

Zwar ging der Favorit aus Velbert vor der Pause durch Alexander Fagasinski in Führung, kurz nach der Pause glich Dzenan Mucic für die Essener aus. Im Anschluss wollte der TVD die erneute Führung, vergab aber beste Chancen.

TVD Velbert: Offhaus - Korczowski (39. Di Gaetano), Bleckmann, Kluft, Fagasinski (85. Lange) - Kray (83. Heck), Härtel, Schubert-Abubakari, Nonaka - Bachmann, Haub (72. Hollstein) Offhaus - Korczowski (39. Di Gaetano), Bleckmann, Kluft, Fagasinski (85. Lange) - Kray (83. Heck), Härtel, Schubert-Abubakari, Nonaka - Bachmann, Haub (72. Hollstein) FC Kray: Klußmann - Kehrmann, Sabah, Minnewitsch (87. L. Bosnjak), Bosnjak - Orkas, Mucic - van den Woldenberg, Aweimer (89. Usein), Özdem - Nguyen Nhu Tore: 1:0 Fagasinski (40.), 1:1 Mucic (47.), 1:2 Mucic (82.), 1:3 L. Bosnjak (95.) Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Mitten in die Drangphase der Gastgeber dann die Krayer. Erst klärte FCK-Verteidiger Johannes Sabah auf der Linie und verhinderte so das 2:1 für Velbert. Dann der Konter der Mannschaft von Trainer Damian Apfeld, an dessen Ende erneut Mucic traf. Das 2:1 war aber noch nicht das Ende. Als Velbert alles nach vorne warf, konterte Kray erneut und machte fast mit dem Schlusspfiff das 3:1 durch den eingewechselten Luka Bosnjak.

Damit ist im Viertelfinale auch ein Stadtduell möglich, denn mit Kray, RWE, Schonnebeck und dem ETB sind noch vier Essener Vereine vertreten. Die Auslosung ist bereits am Donnerstag (13 Uhr).

Weiter geht es für den TVD in der Liga am Sonntag (15 Uhr) zuhause gegen Jahn Hiesfeld. Der FC Kray muss zeitgleich zuhause gegen das Topteam VfB Hilden antreten.