Adler Union Frintrop: "RWE wäre das Spiel des Jahrzehnts"

Die DJK Adler Union Frintrop hat den nächsten Pokalcoup geschafft und die Sportfreunde Baumberg geschlagen. Trainer Marcel Cornelißen ist begeistert.

Sie haben es schon wieder getan! Die DJK Adler Union Frintrop steht in der dritten Runde des Niederrheinpokals. Nachdem in der ersten Runde Oberligist Germania Ratingen mit 1:0 in der Verlängerung bezwungen wurde, stand es diesmal gegen die ebenfalls zwei Klassen höher spielenden Sportfreunde Baumberg nach 120 Minuten 2:1 für den Essener Bezirksligisten. Elias Brechmann erzielte in der 119. Minute per Kopf nach einer Ecke das umjubelte Siegtor vor über 300 Zuschauern.

Marcel Cornelißen war die Siegesfeier am Donnerstagvormittag nicht wirklich anzuhören. "Ich war schon relativ früh weg. Da hatten aber einige noch gar nicht geduscht", lacht der Trainer der Adler. Der eine oder andere dürfte mit Sicherheit noch länger gemacht haben.





Fernab der Feierlichkeiten überwog bei Cornelißen selbstverständlich der Stolz auf seine Mannschaft. Frintrop konnte wie schon gegen Ratingen selbst über 120 Minuten mit dem Favoriten mithalten, erzwang die letzte Ecke durch einen 60-Meter-Sprint. "Das ist außergewöhnlich", betont der Trainer, für den der Schlüssel darin in der starken Trainingsbeteiligung liegt. Auch am Donnerstag werden über 20 Mann beim Training erwartet. "Alle geben Gas, deshalb sind wir körperlich auf Augenhöhe." Das zeigt sich auch beim Blick auf die Startelf. Denn im Vergleich zum letzten Ligaspiel wechselte Cornelißen gegen Baumberg erneut auf sechs Positionen durch - der Qualität und Leistung auf dem Platz tat das aber ganz und gar keinen Abbruch.





Niederlagen sind die Frintroper schon gar nicht mehr gewohnt. In der Bezirksliga führt das Team die Staffel überlegen mit sieben Siegen aus sieben Spielen und nur drei Gegentoren an. Eine Pleite gab es dann in dieser Spielzeit aber doch schon - ausgerechnet im Kreispokal bei A-Ligist Croatia Essen.

Cornelißen hofft auf ein Stadtderby

Der kleine Makel fällt aber angesichts der sonstigen Auftritte nicht allzu schwer ins Gewicht. Am Wasserturm wird nun der Auslosung für die Runde der letzten 32 entgegengefiebert. Ein Wunschlos gibt es wenig überraschend: "RWE wäre das Spiel des Jahrzehnts", gibt der 25-Jährige zu.

Sollte es damit nicht klappen, wünscht sich der Trainer in erster Linie ein Spiel auf der eigenen Anlage. Dementsprechend muss es gar nicht unbedingt ein Gegner wie Wuppertal, Oberhausen oder gar der MSV Duisburg sein. Für diese Paarungen müssten die Adler wohl umziehen. Cornelißen denkt viel mehr an ein anderes Stadtderby: "Kray oder Schonnebeck, wenn sie dann noch drin sind, wären schön."