Der ASC 09 Dortmund trifft im Halbfinale des Kreispokals auf Türkspor Dortmund. ASC-Spielertrainer Marco Stiepermann freut sich auf ein prestigeträchtiges Duell.

Im Halbfinale des Kreispokals Dortmund steht ein richtiger Kracher an. Der ASC 09 Dortmund empfängt Türkspor Dortmund. Beim letzten Aufeinandertreffen der Beiden, am 12. November 2023, siegte der ASC mit 2:1.

ASC-Spielertrainer Marco Stiepermann freut sich auf einen echten Dortmunder-Pokalfight: "Es ist viel Prestige drin, definitiv. Es macht mir auch immer Spaß, gegen Basti (Anm. d. Red.: Türkspor-Coach Sebastian Tyrala) zu spielen. Gerade, wenn man selbst zusammengespielt hat."

Der 33-Jährige beschreibt die Partie als "vorgezogenes Finale", auch wenn der Pokal bei den Aplerbeckern nicht im Vordergrund steht: "Wir wollen unbedingt ins Finale, aber die Liga ist weiterhin im Fokus. Ich glaube, das Gleiche gilt für Türkspor."

Zuletzt lief es in der Liga nicht allzu gut für den ASC. Nur zwei Siege aus den letzten acht Spielen lautet die Bilanz des Sportclubs. Darunter vier Niederlagen gegen Erkenschwick, Siegen, Lotte und erst am vergangenen Sonntag gegen die Westfalia Rhynern.

Dadurch rutschte man zuletzt auf den dritten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen ab, vier Punkte hinter Stadtrivale Türkspor und sechs Punkte hinter den SF Lotte. Zwar steht das direkte Duell gegen Türkspor auch in der Liga noch an, doch der aktuellen Form nach zu urteilen geht die Elf von Trainer Sebastian Tyrala als Favorit in die Partie.

Vor allem das Defensivverhalten kritisierte Stiepermann nach der Niederlage gegen Rhynern. Der Spielertrainer glaubt, dass sich dieses verbessern wird, auch wenn es "wahrscheinlich von heute auf morgen nicht direkt funktionieren wird, aber die Jungs wissen, was sie falsch gemacht haben. Wir haben es analysiert und blicken jetzt nach vorne."

Viel Rotation beim ASC

Zwar weiß der 33-Jährige, dass es im Halbfinale gegen den Stadtrivalen um viel Prestige geht, doch aufgrund der Wichtigkeit der Liga erklärt er: "Nichtsdestotrotz werden wir viel durchrotieren, weil die Liga bei uns immer noch im Vordergrund steht. Gerade die Jungs, die jetzt hinten dran sind oder waren, können sich heute beweisen und mir zeigen, dass sie es besser machen."

Anstoß des Halbfinals im Kreispokal ist am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im Waldstadion Aplerbeck.