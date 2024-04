Kreispokal Bochum: Die SG Wattenscheid 09 blamiert sich beim Landesligisten

Es läuft einfach nicht für die SG Wattenscheid. In der Liga im Abstiegsstrudel, im Kreispokal von einem Landesligisten blamiert.

Mal wieder eine Saison für die SG Wattenscheid 09, wo man einfach hofft, dass sie bald vorbei ist ohne größtmöglichen Schaden.

In der Oberliga Westfalen droht immer noch der Abstieg. Die SGW hat nur einen Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, den aktuell der FC Brünninghausen belegt.

Zwar hat die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan ein Spiel weniger als große Teile der Konkurrent, auf der anderen Seite will aber derzeit auch nicht klappen.

Und zwar wettbewerbsübergreifend. Denn anstatt sich etwas Selbstvertrauen im Kreispokal zu holen, gab es im Viertelfinale eine böse Blamage. Denn beim Landesligisten FC Altenbochum (14. der Landesliga Westfalen 3) gab es eine schlimme 2:3-Niederlage.

„Das ist für uns ein Pflichtspiel. Wir wollen natürlich gewinnen. Wir werden nicht so in das Spiel gehen, um uns Hauptsache nicht zu verletzen", sagte Yavuzaslan m Vorfeld bei der WAZ.

Doch es kam anders. Bereits zur Pause lag der Oberligist nach einem Doppelpack von Marco-Rosario Costanzino mit 0:2 zurück. Tobias Kleine-Rumberg erhöhte nach 48 Minuten sogar auf 3:0.

Die Aufholjagd kam zu spät - Hivan Fred Nzesseu Kouonang und Jamal El Mansoury konnten nur noch auf 2:3 verkürzen.

Einmal mehr heißt es für die SG Wattenscheid nun sich zu schütteln und den Blick auf den Klassenerhalt in der Oberliga zu richten. Hier geht es am Sonntag (14. April, 15 Uhr) gegen den SV Schermbeck weiter, der lange um den Aufstieg mitspielte, zuletzt aber sechs Partien in Serie verlor. Der FC Brünninghausen (zu Hause gegen Ennepetal) und die TSG Sprockhövel (zu Hause gegen TuS Bövinghausen) haben machbare Aufgaben vor der Brust, der Druck steigt also auch auf die SGW.

Das Kreispokal-Viertelfinale in Bochum in der Übersicht

Mittwoch, 10. April

FC Altenbochum - SG Wattenscheid 09 3:2

Donnerstag, 11. April, 19:30 Uhr

SV Bommern - CFK Bochum

SW Wattenscheid 08 - DJK TuS Hordel

Mittwoch, 17. April, 19:30 Uhr

Amac Spor Dahlhausen - TuS Harpen