Kreispokal Essen: Irrer Abend in Frohnhausen - Bezirksligist jubelt über Finaleinzug

Der SV Burgaltendorf hat den klassenhöheren VfB Frohnhausen in einem denkwürdigen Kreispokal-Halbfinale aus dem Wettbewerb gekegelt.

Im Essener Kreispokal steht der zweite Finalist fest. Nachdem der Noch-Landesligist Adler Union Frintrop in der vergangenen Woche mit einem 5:2-Sieg gegen TuSEM Essen ins Endspiel einzog, jubelte am Mittwochabend der SV Burgaltendorf - nach einem packenden Duell beim VfB Frohnhausen. Mit 6:3 setzte sich der Bezirksligist gegen den Landesligisten durch und löste sein Ticket für die Titelvergabe am Donnerstag, 18. Mai (15.30 Uhr).

Danach sah es lange nicht aus. Mohamed Said brachte Frohnhausen früh in Führung (7.), Burak Bahadir erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff für den Gastgeber, sodass der VfB mit einer 2:0-Führung in der Halbzeit ging.

Nach Wiederbeginn wurde es richtig munter auf der Helmut-Rahn-Sportanlage im Essener Westen. Maurice Tavio Y Huete (50.) und Jonas Rölver (64.) brachten Burgaltendorf zurück ins Spiel. Und auch wenn Samir Laskowski die Frohnhauser anschließend abermals in Führung brachte (69.), waren die zwei Treffer des SVA einen Vorgeschmack auf die Schlussphase.

Da drehte das Team von Sascha Hense auf: Erneut Tavio Y Huete (72.) und David Moreno Gonzales (81.) trafen - nun lag Burgaltendorf an diesem Abend zum ersten Mal vorne. Und dabei blieb es nicht. Denn Moreno Gonzales legte noch zwei weitere Tore nach (82., 87.) und sorgte für den 6:3-Endstand.

Burgaltendorf schielt in der Liga noch nach oben - Frohnhausen ist durch

So tankte Burgaltendorf weiteres Selbstvertrauen für den Saisonendspurt in der Bezirksliga Niederrhein 7. Die Essener haben noch Chancen auf den Wiederaufstieg in die Landesliga, sind im engen Rennen um die Meisterschaft als Tabellenvierter mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SG Schönebeck aber nur in der Außenseiterrolle. Immerhin steht das direkte Duell mit dem Tabellenführer noch aus.

Derweil dürfte das Pokalaus für Frohnhausen ärgerlich, aber verschmerzbar sein. Das wichtigste Ziel hatten die "Löwen" am vergangenen Wochenende erreicht. Da machten sie den Klassenerhalt in der Landesliga dingfest - und können dort unter Umständen in der nächsten Saison Revanche an Burgaltendorf nehmen.