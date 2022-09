Kreispokal Essen: Klatsche für Mintard, Titelverteidiger weiter, zwei Überraschungen

Kreispokal Essen: Sechs Partien standen am Dienstagabend an. Blau-Weiß Mintard fliegt raus, die weiteren Landesligisten siegen. Die Ergebnisse im Überblick.

Innerhalb von zwei Tagen hat Blau-Weiß Mintard die ersten beiden Saisonpleiten kassiert. Am Dienstagabend flog der Landesligist gegen den klassentieferen SV Burgaltendorf aus dem Essener Kreispokal, nachdem er am Sonntag in der Liga mit gegen Adler Union Frintrop verloren hatte (2:5).

Im Pokal unterlagen die Mintarder deutlich mit 1:4 (0:2). In Burgaltendorf trafen Jonas Rölver (5.) und Pier Schulz (34.). Marcel Glahn (52.) und David Moreno (80.) erhöhten nach dem Seitenwechsel für den Bezirksligisten. Blau-Weiß kam nur noch zum Anschluss durch Moreno Mandel.

Keine Blöße gab sich Mintards Liga-Konkurrent und Titelverteidiger ESC Rellinghausen. Gegen Bezirksligist SuS Niederbonsfeld siegte der Landesligist mit 4:0 - das Endergebnis stand bereits nach 35 Minuten auf der Anzeigetafel. Simon Neuse (20.), Aiman Salmi (27.), Reid Osei (32.) sowie Giuseppe Raudino (35.) waren erfolgreich.

Und die im Ligabetrieb stark gestarteten Adler Union Frintrop und SG Schönebeck bestätigten ihre gute Form. Bezirksligist Schönebeck siegte 4:0 beim A-Ligisten DJK SG Altenessen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sicherten Nabil El-Hany (54., 70.), Marco Langer-Jordy (72.) und ein Altenessener Eigentor (90.+2) den Einzug ins Achtelfinale. Mehr Arbeit hatten die Frintroper. Sie lagen beim Vogelheimer SV zunächst zurück, Naoufal Nouri hatte den Bezirksligisten in Führung gebracht (32.). Doch Lennart Espenhahn (56.) und Elias Brechmann (66.) drehten die Partie zugunsten des Aufsteigers, der aktuell die Liga aufmischt.

Zudem hatte der Dienstagabend zwei kleinere Überraschungen zu bieten. A-Ligist Al-Arz Libanon gelang es, den TuS Essen-West aus der Bezirksliga aus dem Wettbewerb zu kegeln - und das auf dramatische Art und Weise. Nach der Führung durch Taha Mahde (21.) gab Al-Arz das Spiel zunächst aus der Hand. Nach Treffern von Lars Brose (45.+3) sowie Marcel Schlomm (47.) stand es plötzlich 2:1 für Essen-West. Doch Mohamed Allouche glich aus (77.) - und in der Nachspielzeit kam Al-Arz tatsächlich noch zum Siegtreffer durch Ahmad Alizzo (90.+3).

Der zweite Außenseiter-Sieg gelang dem B-Ligisten SV Mesopotamia. 2:0 lautete der Endstand gegen die eine Klasse höher spielende SG Kupferdreh-Byfang. Nach 70 Minuten verwandelte Dogan Arslan einen Strafstoß zur Führung. Ahmed Fakhro erhöhte kurz darauf (76.).