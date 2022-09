Landesliga: 2:5 nach 2:0 - Knappmann-Elf gibt frühe Führung aus der Hand

Am 4. Spieltag der Landesliga 3 Niederrhein kassierte BW Mintard gegen den Aufsteiger Adler Frintrop (2:5) die erste Niederlag der laufenden Saison.

Die DJK Blau-Weiß Mintard ist gut in die neue Landesliga-Saison gestartet. Mit sieben Punkten aus drei Spielen stand die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann vor dem vierten Spieltag auf Rang zwei und hätte mit einem Sieg gegen Adler Frintrop sogar die Tabellenführung übernehmen können. Es sollte aber nicht gelingen. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz unterlagen die Mülheimer schlussendlich mit 2:5 (2:2) gegen den starken Aufsteiger.

Zunächst sah aber alles anders aus. Bei starkem Regen ging Mintard durch einen Treffer von Moreno Mandel in der fünften Spielminute in Führung. 13 Minuten später verwandelte Serkan Güzel einen Elfmeter zur 2:0 Führung. „Es war gut, weil wir uns komplett auf den Gegner eingestellt haben. In den ersten 25 Minuten ging es nur in eine Richtung“, erklärte Knappmann nach der Partie.

Sein Gegenüber Marcel Cornelissen wirkte zu Beginn ratlos: „Nach dem 0:2 hatten wir schon ein bisschen Sorgen. Das erste Tor fiel schnell und auch ziemlich leicht. Das Zweite, den Elfer, kann er so nicht geben.“

Noch vor der Pause glich Frintrop aus

Nach dem guten Start schien die Knappmann-Elf wie ausgewechselt. Frintrop kam noch vor dem Halbzeitpfiff dank der Tore von Yannick Reiners (32.) und Luca Toepelt (45.) zum Ausgleich und machte nach dem Seitenwechsel genau dort weiter.

In der zweiten Halbzeit drehten erneut Reiners (53.) und Luca Brechmann (55.) innerhalb kürzester Zeit das Spiel zugunsten der Gäste. Von Blau-Weiß war im zweiten Durchgang nichts mehr zu sehen. In der 66. Minute schnürte Toepelt seinen Doppelpack und machte damit auch den Sack. Am Ende blieb es bei dem bitteren 2:5 aus Mintarder Sicht.

Cornelissen: „Die Reaktion war sensationell.“

„Wir haben den Plan verlassen. Zu was das führt, hat man glaube ich gesehen. Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der letzten 20 Minuten der ersten Hälfte“, schilderte Knappmann die Gründe für die erste Pleite der Saison.

Cornelissen war nach dem Abpfiff sichtlich begeistert von der Leistung seiner Mannschaft: „Die Reaktion war sensationell. Wir haben verdient den Ausgleich gemacht. Das 5:2 geht meiner Meinung nach auch in der Höhe in Ordnung. Wir hatten viele Chancen, um sogar noch mehr Tore zu erzielen.“

Für beide Teams steht nun eine Englische Woche an. Am Dienstag ist erst Kreispokal und am 5. Spieltag muss Mintard beim DV Solingen ran (25. September, 15:30 Uhr), Frintrop empfängt am selben Tag (15 Uhr) den 1. FC Wülfrath.