Die SF Niederwenigern haben die 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft gewonnen. Im Finale schlugen sie den Titelverteidiger mit 4:1.

Die 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft steht in den Geschichtsbüchern. Im Finale setzten sich die SF Niederwenigern aus der Landesliga Gruppe 2 überraschend mit 4:1 gegen den Titelverteidiger SpVg Schonnebeck durch. Nach dem Schlusspfiff war die Freude bei den Spielern riesig.

Bei der Siegerehrung nahm Mittelstürmer Florian Machtemes den Pokal entgegen und feierte den Erfolg anschließend mit seinen Mitspielern. Zuletzt gewannen die Sportfreunde in der Saison 2014/2015 die Hallenstadtmeisterschaft.

„Es ist ein geiles Gefühl. Wir haben im Finale deutlich mit 4:1 gegen den großen Favoriten aus Schonnebeck gewonnen, auch wenn das Spiel an sich nicht so deutlich war. In den ersten Spielen hat sich der Erfolg nicht unbedingt abgezeichnet, aber dann wurde es immer besser und wir konnten das Turnier wirklich genießen”, erklärte Machtemes nach dem Pokalgewinn.

In der Gruppenphase ließen die Sportfreunde den ETB Schwarz-Weiß Essen, die SG Essen-Schönebeck und den Vogelheimer SV hinter sich zogen als Gruppensieger ins Endspiel ein. Der Landesligist wusste im Vorfeld, dass etwas bei diesem Turnier zu holen war.

In der Halle ist alles möglich und das macht es umso geiler Florian Machtemes

„In Essen ist es immer extrem schwierig. Wenn man ein schlechtes Spiel hat, gewinnt man die Gruppe in der Finalrunde nicht. Wir haben jedoch schon mit dem Titel geliebäugelt, weil wir auch das Turnier in Hattingen gewonnen haben. In der Halle ist alles möglich und das macht es umso geiler”, verriet Machtemes.

Auch Dominik Enz hatte mit seinen starken Leistungen in der Halle großen Anteil am Turniersieg seiner Mannschaft und für den Angreifer lief es nicht nur in der Halle gut. In der Hinrunde der Landesliga erzielte Enz in 16 Partien 18 Treffer.





„Wir haben den Pokal seit 2015 nicht mehr geholt und man hat immer ein bisschen das Gefühl, dass wir aufgrund der örtlichen Lage nicht wirklich dazugehören. Wir haben uns trotzdem in einen Rausch gespielt und nach Hattingen auch in Essen gewonnen. Wir haben immer an uns geglaubt und die eine oder andere schwierige Situation im Turnier gemeistert. Es ist absolut geil und wir freuen uns, die Trophäe nach Hattingen zu bringen”, erklärte der Goalgetter.

