Die 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft geht in die finale Phase: Am kommenden Wochenende wird der Titelträger 2024 ermittelt. 16 Teams kämpfen noch um die Hallenkrone Essens.

Am Samstag, 20. Januar 2024, werden sich in vier Vierer-Gruppen 16 Essener Amateurfußball-Mannschaften um acht Finaltickets für den folgenden Tag streiten. Die Endrunden-Konstellationen haben es in sich.

Bis auf Landesligist ESC Rellinghausen, der sich bis auf die Knochen blamierte, sind noch alle Favoriten mit von der Partie. Mit den zwei A-Ligisten SV Borbeck und Bader SV sowie dem B-Ligisten TuS Helene spielen auch noch drei absolute Underdogs mit.

"Das ist schon Wahnsinn. Es macht uns sehr stolz, zumal wir wirklich ohne große Erwartungen in die Halle gegangen sind. Wir wollten einfach unser Spiel machen und Spaß haben. Und jetzt macht es richtig viel Spaß (lacht)", sagt Ferhat Dogan, der mit Ali Erdogan ein Trainergespann beim Altenessener Traditionsklub Helene bildet.

Viel Freude bereitet den Budenzauber-Fans unter dem Dach der Stoppenberger Am-Hallo-Halle auch der Titelverteidiger: die Spielvereinigung Schonnebeck. "Das ist schon erste Sahne, was die abliefern. Sie haben zwei Monster-Blöcke, die eingespielt sind und das sieht bei denen schon nach professionellem Hallenfußball aus. Wer den Titel holen will, der muss Schonnebeck schlagen", legt sich Issam Said, Trainer des VfB Frohnhausen, fest.

Said, der einer der wenigen im Essener Amateurfußball ist, der sowohl als Trainer - 2019 mit dem VfB Frohnhausen - als auch als Spieler - 2011 mit dem FC Kray - die Hallenstadtmeisterschaft gewonnen hat, traut aber auch seiner Mannschaft einiges zu. Said: "Am Ende wollen wir natürlich das Ding holen. Deshalb nehmen wir ja an solch einem Turnier teil. Alles kommt letztendlich auf die Tagesform an. Ich hoffe, dass wir einen guten Samstag und einen perfekten Sonntag erwischen."

Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies dankt Said für das Lob, glaubt jedoch, dass auch noch andere Teams ein gehöriges Wort um den Titel mitreden werden. Tönnies: "Ich lege mich mal fest: SV Burgaltendorf kommt auf jeden Fall aufs Treppchen. Die gefallen mir sehr. Vogelheim spielt auch eine gute Runde und der ETB wird auch stärker. Da bin ich mir sicher. Wir haben natürlich eine tolle Hallenmannschaft mit zwei Blöcken, die Spaß machen. Bei uns spielen alle Jungs, die Spaß an der Halle haben. Mal schauen, wofür das letztendlich reichen wird."