Halle Bochum: Vor Endrunde - Titelverteidiger makellos, Trainer fordert trotzdem Steigerung

Am Wochenende rollt ein letztes Mal der Ball bei der Hallenstadtmeisterschaft Bochum. Concordia Wiemelhausen muss sich als Titelverteidiger im Vergleich zur Vorrunde steigern.

16 Team stehen am Freitag (12. Januar) in der Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft Bochum. In vier Vierergruppen duellieren sich die Teams in der Rundsporthalle und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Einen Tag später finden dann die Halbfinalpartien mit den vier Gruppensiegern statt. Amtierender Stadtmeister Concordia Wiemelhausen muss eine Leistungssteigerung zeigen, um die Halle als Sieger zu verlassen.

Auch wenn die Vorrunde und Zwischenrunde mit sieben Siegen aus sieben Spielen überstanden wurde, zeigt sich Wiemelhausen-Coach Carsten Droll mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Wir haben nicht gut gespielt. Ich habe keinen guten Hallenfußball gesehen. In der nächsten Runde müssen wir uns steigern, das weiß die Mannschaft auch“, gibt der Coach zu. Droll weiter: „Es geht aber bei dem Hallenturnier auch darum, den Verein zu repräsentieren und Spaß zu haben. Das soll nicht zu kurz kommen.“

Am Freitag wartet mit TuS Harpen ein Bezirksligist auf Wiemelhausen, der eine beeindruckende Vorrunde gespielt hat. Von den fünf Gruppenspielen konnten die Harpener alle für sich entscheiden. Droll weiß auch um die Stärke der weiteren Gruppengegner. Die anderen Kontrahenten sind die A-Ligisten Türkiyemspor Bochum und Teutonia Ehrenfeld.

„Es gibt viele Mannschaften, die gute Hallenspieler haben. Die Liga sagt nicht immer was über die Fähigkeiten in der Halle aus“, gibt Droll zu bedenken. Außerdem hat Droll den Landesligisten TuS Hordel auf dem Zettel, auf den die Concordia in den K.o.-Spielen treffen könnte.

Kneipen-Atmosphäre in der Halle

Bis in die Nacht hinein rollt am Freitag der Ball in Bochum. Um 17 Uhr geht es los, das letzte Spiel wird erst um 23:17 Uhr angepfiffen. Die späten Anstoßzeiten und eine Rundum-Verpflegung für alle Beteiligten sollen einen Kneipen-Charakter für das Turnier ermöglichen. Die Wiemelhauser treten um 17:45 Uhr zum ersten Mal gegen den Ball.

Die abendliche Stimmung in der Halle soll die Concordia beflügeln. Coach Droll erwartet die Hallenstadtmeisterschaft mit großer Vorfreude: „Ich freue mich darauf, dass die Spiele abends stattfinden. Wir wollen den Titel verteidigen, wissen aber auch, dass es nicht einfach wird.“ Neben dem fußballerischen Erfolg liegt der Fokus des Hallenturniers auch auf anderen Dingen, weiß der 49-Jährige. „Es geht bei solchen Turnieren auch immer ums Netzwerken, man trifft viele Kollegen. Das gehört auch dazu und hat seinen Reiz.“

Endspiele der A-Junioren, Frauen und Senioren an einem Tag

Die Halbfinalspiele starten am Samstag (13. Januar) ab 15:15 Uhr. Das Spiel um Platz drei und das große Finale werden ab 17:50 Uhr angepfiffen. Die A-Junioren und Frauenteams eröffnen den Finaltag mit ihren Endspielen bereits ab 13:15 Uhr.