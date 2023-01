Der Liveticker: Die Hallenstadtmeisterschaft in Bochum

Die Hallenstadtmeisterschaft in Bochum läuft. Hier geht es zum Liveticker.

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Sparkassen Masters 2023 aus Bochum. In der Sporthalle am Lohring werden heute vier Plätze für die Endrunde ausgespielt. Aufgrund der Absage der SG Linden-Dahlhausen verschiebt sich der Plan ein wenig. Gestartet wird jetzt um 11:30 mit der Partie Teutonia Ehrenfeld gegen Mac Spor Dahlhausen. Ebenfalls gespielt wird heute in der Heinrich-Böll-Halle. Dort ist RevierSport heute nicht live vor Ort.