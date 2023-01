Halle Essen: Essen-Experte verrät - Das sind die drei Topfavoriten

Am Donnerstag geht es los: Der Essener Budenzauber kehrt nach zweijähriger Abstinenz zurück. Wir haben im Vorfeld mal die Favoriten unter die Lupe genommen.

Vom 5. bis zum 22. Januar 2023 wird wieder um die Essener Hallenkrone gespielt. Nach zweijähriger Corona-Abstinenz kehrt der beliebte Budenzauber zurück. Diesmal wird ausschließlich "Am Hallo" gespielt.

Bei der letzten Auflage, der 26. im Jahr 2020, gewann der FC Kray. Dessen Nachfolger wird unter den 62 Teilnehmern nun gesucht.

RevierSport hat mal bei einem echten Essen-Experten nachgefragt, wer denn diesmal die Topfavoriten sind.

"Wenn der ETB das Ding ernst nimmt und davon gehe ich aus, dann wird es sehr schwer, diese Mannschaft zu schlagen. Günther Oberholz gehört ja zum Orga-Team und arbeitet nun auch für den ETB. Da wird er auch wollen, dass sich die Schwarz-Weißen beim Comeback des Essener Budenzaubers von ihrer besten Seite präsentieren", sagt Issam Said, eine Legende im Essener Amateurfußball und selbst Trainer des Landesligisten VfB Frohnhausen.

"Wir haben natürlich mit Issa Issa einen Hallenkönig in unseren Reihen. Aber Issa ist mit 38 auch in die Jahre gekommen. Mal schauen, was mein Team da so veranstaltet. Wir wollen auf jeden Fall die erste Runde überstehen", betont Said.

RevierSport-Tipp: Sollte der ETB Schwarz-Weiß Essen mit seinen besten Spielern auflaufen, dann ist die Mannschaft von Damian Apfeld der Topfavorit.

Neben dem ETB hat Said noch zwei heiße Eisen im Feuer. Said: "Die DJK Sportfreunde Katernberg schätze ich sehr stark ein. Sie haben mit Leuten wie Kevin Zamkiewicz oder den Unger-Brüdern sehr gute und erfahrene Jungs in ihren Reihen. Trainer Sascha Fischer wird sowieso brennen. Und natürlich Adler Union Frintrop, die muss man auch auf der Rechnung haben. Wenn es nach mir geht, dann sind eben der ETB, Katernberg und Frintrop die Top-Teams."

Die Oberliga-Vertreter Spielvereinigung Schonnebeck sowie den FC Kray, der ja auch als Titelverteidiger antritt, zählt Said nicht zum Titel-Kandidatenkreis. "Schonnebeck ist in der Halle immer mit einer U23-Auswahl angetreten. Ich denke, dass sie es wieder so machen werden. Und Kray? Die haben zurzeit ganz andere Sorgen und werden wohl keine Verletzungen riskieren. Aber lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall bekomme ich mit, dass die Vorfreude bei allen riesig ist. Schließlich haben sich viele zwei Jahre nicht gesehen und die Halle Essen ist immer ein großes Fest der Essener Fußballfamilie."