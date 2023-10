Bundesligist Union Berlin stellt einen neuen deutschen Nationalspieler. Gegen Mexiko feierte Stürmer Kevin Behrens sein Debüt.

In der 87. Minute war es soweit: Kevin Behrens wurde im Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko in Philadelphia spät eingewechselt und durfte in der Schlussphase seine ersten Schritte als DFB-Auswahlspieler machen. Mit 32 Jahren und acht Monaten ist er nun der neuntälteste Debütant der Nationalmannschaftshistorie, nachdem er die Partie gegen die USA noch von der Bank aus verfolgt hatte.

"Es war echt aufregend, echt cool, in so ein wildes Spiel in dieser Atmosphäre reinzukommen. Einfach geil, dass ich mein erstes Spiel gemacht habe. Ich fand die Stimmung sehr angenehm. Es hat Spaß gemacht, hier zu spielen", betonte Behrens beim anschließenden Interview in den Katakomben.

Von der Qualität im deutschen Kader zeigte sich der frühere Stürmer von Rot-Weiss Essen beeindruckt: "Ich muss auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Die Jungs sind echt stark. Ich bin es nicht gewohnt, auf diesem Niveau zu trainieren und zu spielen, aber ich werde weiter an mir arbeiten und alles geben. Die Reise hat Lust auf mehr gemacht."

Dass Behrens, der bis 2018 nie oberhalb der Regionalliga spielte, jetzt sein Länderspieldebüt unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann gab, war eine Sensation. Erst im Alter von 30 Jahren absolvierte er bei Union Berlin überhaupt sein erstes Bundesliga-Spiel.

Wie stolz der Champions League-Teilnehmer auf seinen Stürmer ist, wurde in einem Beitrag auf Instagram deutlich. "Behre ist Nationalspieler! Gegen Mexiko wurde er kurz vor Schluss eingewechselt. Wir sind so unfassbar stolz auf dich, Kevin", heißt es in der Mitteilung.

Die "Eisernen" zeigten außerdem Humor, als sie das Bild, wo Behrens für Jamal Musiala eingewechselt wurde, mit folgenden Worten kommentierten: "Auf dem zweiten Slide seht ihr ein Jahrhunderttalent - und Jamal Musiala."

2015 wurde Behrens noch bei Rot-Weiss Essen aufgrund disziplinarischer Probleme aus dem Kader geworfen, im Jahr 2023 darf er sich deutscher Nationalspieler nennen, der berechtigte Hoffnungen auf die Heim-EM im kommenden Jahr haben kann. Mit vier Saisontoren in der Bundesliga ist er aktuell der Top-Torschütze bei Union Berlin.

Auch das Portal transfermarkt.de hat die Entwicklung des bulligen Mittelstürmers gewürdigt. Am Mittwoch wurde sein Marktwert von zwei auf vier Millionen Euro verdoppelt - und das im Alter von 32 Jahren.