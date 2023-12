Champions League: BVB-Duelle mit Eindhoven terminiert - so reagieren Kehl und Watzke auf das Los

Die Achtelfinal-Duelle in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und der PSV Eindhoven wurden terminiert. So reagieren die Verantwortlichen auf das Los.

Im Achtelfinale der Champions League bekommt es Borussia Dortmund mit der PSV Eindhoven zu tun. Kurz nach der Auslosung am Montag veröffentlichte die UEFA die zeitgenauen Ansetzungen für die erste K.o.-Runde des Wettbewerbs.

Der BVB gastiert zunächst am Dienstag, 20. Februar 2024, bei den Niederländern. Gut drei Wochen später steigt das Rückspiel in Dortmund (Mittwoch, 13. März). Der Ticket-Vorverkauf für Vereinsmitglieder startet der Borussia zufolge am 5. Februar (12 Uhr).

Gegen Eindhoven kommt es für den BVB zum Wiedersehen mit dem früheren Trainer Peter Bosz - und zu einem Duell mit einem Gegner, der in dieser Spielzeit herausragende Leistungen zeigt. PSV führt die Tabelle der niederländischen Eredivisie mit zehn Punkten Vorsprung an und hat die ersten 16 Saisonspiele mit einem Torverhältnis von 56:6 allesamt gewonnen.

In der Gruppenphase der Champions League setzten sich der Traditionsklub als Tabellenzweiter hinter dem FC Arsenal und vor dem RC Lens und FC Sevilla durch.





"Im Moment ist Eindhoven das Maß aller Dinge in den Niederlanden", betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Achtelfinal-Ziehung und bezeichnete die PSV als "attraktives und herausforderndes" Los. "Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Trainer Peter Bosz, gehen sehr optimistisch und voller Selbstbewusstsein in diese Partien. Unser klares Ziel ist es, zum ersten Mal seit 2020/21 wieder ins Viertelfinale einzuziehen."

Derweil warnte Vereinschef Hans-Joachim Watzke vor den Niederländern: "Wer sich in der Gruppenphase der Champions League durchsetzt und in die K.o.-Runde einzieht, der verfügt per se über hohe Qualität. Da sollte sich niemand etwas vormachen. PSV ist eine Top-Mannschaft, die ausnahmslos alle Spiele ihrer nationalen Liga gewonnen hat. Das sagt schon etwas aus. Wir freuen uns auf diese Partien und nehmen die Herausforderung an."