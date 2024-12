Der SC Westfalia Herne hat zuletzt einige Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Nun steht eine Vertragsauflösung an.

Max-Migel Schmeling und Westfalia Herne werden zum neuen Jahr 2025 hin getrennte Wege gehen. Am Samstag, 21. Dezember 2024, löste Schmeling seinen Vertrag beim Westfalenligisten auf.

Der aktuell am Kreuzband, Innen- und Außenmeniskus verletzte 24-jährige Ex-Profi erklärte das Herne-Aus wie folgt gegenüber RevierSport.

Schmeling: "Kein Mensch zieht sich solch eine Verletzung bewusst zu. Ich habe eine sehr schwere Zeit durchgemacht - nicht nur als Fußballer, sondern allen voran als Mensch. Und ich habe in dieser Zeit keine Unterstützung vom Verein gespürt. Um ehrlich zu sein, habe ich mich fallen gelassen gefühlt. Was soll ich dann noch hier? Zumal ich der Mannschaft in dieser Saison sowieso nicht mehr helfen kann. So ist die Vertragsauflösung für beide Seiten besser. Ich wünsche Westfalia Herne alles Gute."

Schmeling bestritt für Herne in der laufenden Saison 2024/2025 gerade einmal vier Spiele (zwei Treffer) und verletzte sich dann so schwer am Knie in der "Icon League", so dass er in dieser Saison nicht mehr auflaufen kann. Hernes Trainer Christian Knappmann polterte bereits nach dem Unfall in Richtung der "Icon League" - RevierSport berichtete.

Da bin ich so ehrlich: Da kann man als Amateurfußballer gutes Geld verdienen. Wir sind ja keine Profis und ein Zubrot ist immer gut. Ich denke, dass ich ab der Sommervorbereitung wieder topfit bin und hoffe auf einen guten neuen Verein. Ich bin noch jung und voller Tatendrang! Max-Migel Schmeling

Schmelings Frust über zu wenig Unterstützung seitens Westfalia Herne kann der SCW nicht verstehen. Knappmann gegenüber RS: "Zu Beginn der Zusammenarbeit habe ich Max-Migel Schmeling explizit auf dieses Szenario hingewiesen und auch deutlich mögliche Konsequenzen aufgezeigt. Der Spieler ist bewusst dieses Risiko eingegangen und hat uns erhebliche Probleme damit bereitet. Genau deshalb haben wir auch entschieden, dass es bei uns keinen Spieler mehr geben wird, der an diesen Formaten teilnimmt. Wir können und wollen keine Verantwortung für externe Betätigungen tragen. Jeder Spieler, der sich intern verletzt hat, genießt unsere maximale Unterstützung. Jemand, der der Verlockung des Geldes nicht widerstehen kann, muss eben auch die Konsequenzen seines Handelns tragen."

Schmeling erlebte in 2024/2025 schon einiges: Der 24-jährige Außenverteidiger bestritt in dieser Saison für Türkspor Dortmund vier von fünf Begegnungen von Beginn in der Regionalliga West und wechselte dann nach Herne. Auch acht Drittligaspiele stehen in seiner Vita vorzuweisen. Hinzu kommen 16 Regionalliga-Partien und 48 Matches in der Oberliga Westfalen.

In Zukunft will Schmeling, der aktuell im "medicos auf Schalke" bis zu fünfmal in der Woche für sein Comeback schuftet, wieder angreifen - aber auch weiter in der "Icon League" spielen. "Da bin ich so ehrlich: Da kann man als Amateurfußballer gutes Geld verdienen. Wir sind ja keine Profis und ein Zubrot ist immer gut. Ich denke, dass ich ab der Sommervorbereitung wieder topfit bin und hoffe auf einen guten neuen Verein. Ich bin noch jung und voller Tatendrang!", betont der ehemalige Nachwuchsspieler des MSV Duisburg, der an der Wedau auch einen Profivertrag besaß.