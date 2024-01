Der TuS Haltern am See taumelt dem Abstieg in die Landesliga entgegen. Drei Neuzugänge sollen helfen, das zu verhindern.

Das neue Jahr hat für den TuS Haltern am See gut begonnen. Während der ehemalige Ober- und Regionalligist mittlerweile sogar den Abstieg in die Landesliga befürchten muss, gab es in den bisherigen Testspielen zwei klare Siege. Besonders das 3:1 gegen Verbandsligist Wacker Obercastrop dürfte für Selbstvertrauen gesorgt haben.

Nebenbei schrauben die Halterner auch am Kader für die Rückrunde in der Westfalenliga 1. Dort steht der TuS mit sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Bereits bestätigt ist der Wechsel von Antonio Abazi, der im Test gegen Obercastrop zu den Torschützen zählte. Der gebürtige Halterner kommt vom Bezirksligisten BW Alstedde, wo er in zwölf Spielen fünf Tore erzielen konnte.

Die Verbandsliga ist aber kein Neuland für den Offensivmann. In den beiden Spielzeiten zuvor lief er für den DSC Wanne-Eickel auf, aus deren Jugend er sich hochgespielt hatte. In zwei Jahren kam er dort in 17 Einsätzen auf ein Tor.

Damit ist in Haltern aber wohl noch nicht Schluss. Nach Informationen von "FuPa", soll der TuS mit Torben Kranz und Antony Brai bald zwei weitere Neuzugänge vorstellen. Kranz lief zuletzt für den TuS 05 Sinsen in der Landesliga auf. Dorthin war er 2022 aus der U19 der Halterner gewechselt.

Mit Antony Brai (18) holt der TuS Haltern am See einen talentierten Abwehrspieler in seine Reihen. Er wurde zunächst beim TSV Marl-Hüls ausgebildet, ehe er beim DSC Wanne-Eickel in der A-Junioren Landesliga zum Einsatz kam. Danach wechselte er in die U19 von Rot-Weiß Oberhausen und nun zum TuS Haltern.