Hammer SpVg: Nach erstem Saisonsieg - das möchte Trainer Cerci noch verbessern

Die Hammer SpVg konnte am 5. Spieltag in der Westfalenliga 1 den ersten Saisonsieg bejubeln. Trainer Ferhat Cerci sprach nach der Partie über den Zustand seiner Mannschaft.

Bis zum 5. Spieltag musste sich die Hammer SpVg gedulden, um den ersten Sieg in dieser Saison in der Westfalenliga 1 feiern zu können. Mit 2:0 besiegte Hamm Borussia Emsdetten und wendete damit einen Fehlstart ab.

In den ersten vier Ligapartien konnte die Spielvereinigung lediglich einen Zähler holen, umso wichtiger war der Dreier gegen Emsdetten. Für HSV-Trainer Ferhat Cerci war es ein "Schritt in die richtige Richtung" und eine "große Erleichterung". Stolz sprach Cerci über seine Mannschaft, die auf vielen Positionen über wenig Erfahrung verfügt:

"Wir hatten gegen Emsdetten vier 19-Jährige in der Startelf und nur zwei Spieler, die älter als 25 sind. Da ist es nicht selbstverständlich, dass sie diese Leistung abrufen. Klar haben wir einige Chancen liegen gelassen und ein paar erfahrenere Akteure hätten diese Möglichkeiten vielleicht genutzt, aber genau da wollen wir hin, dass wir unsere Chancen konsequenter nutzen."

Positiv hob der 42-Jährige hervor, dass sich sein Team "zahlreiche Torchancen" erspielt hat. "Ich hoffe, dass wir uns Schritt für Schritt steigern und unsere Möglichkeiten nutzen", resümierte der Ex-Profi. Zudem lobte er seine Truppe dafür, dass sie die Grundtugenden wie Einsatz, Charakter und Mentalität an den Tag legen konnte. Gerade nach den vier sieglosen Spielen zum Start hat die junge Mannschaft gezeigt, dass sie mit solchen Situationen umgehen kann.

Wir wollen zeigen, dass wir auch eine spielerisch gute Mannschaft sind Ferhat Cerci

Der HSV-Coach richtete seinen Blick nach der Partie gegen Emsdetten bereits nach vorne auf die kommenden Wochen: "Am nächsten Spieltag gegen Westfalia Kinderhaus erwartet uns eine noch schwerere Aufgabe. Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft mit viel fußballerischer Qualität. Aber wir genießen erstmal in den nächsten Tagen den Sieg und ab Mittwoch liegt der Fokus dann voll auf Kinderhaus."

Der erste Saisonsieg steht für Hamm nun zu Buche. Mit der Art und Weise war Cerci nicht ganz zufrieden, darum möchte er in den nächsten Wochen mehr an den spielerischen Elementen arbeiten: "Es hat mir überhaupt nicht gefallen, dass wir gegen Emsdetten so viele lange Bälle gespielt haben. Aber für uns war es entscheidend, dass wir gewinnen. Dennoch werden wir daran arbeiten und wollen zeigen, dass wir auch eine spielerisch gute Mannschaft sind."