Westfalenliga 1: 2:0 gegen Emsdetten - Hammer SpVg feiert ersten Saisonsieg

Am 5. Spieltag in der Westfalenliga 1 konnte die Hammer SpVg ihren ersten Saisonsieg einfahren. Mit 2:0 (1:0) schlug das Team von Trainer Ferhat Cerci Borussia Emsdetten.

Punktetechnisch liegen die beiden Mannschaften damit gleich auf, beide Teams haben vier Zähler auf dem Konto. Das bedeutet Platz zehn für Emsdetten, Hamm ist einen Rang dahinter. Beim 2:0-Erfolg gegen die Borussia trafen Tim Breuer (37.) und Jannis Ritter (90.+5) für die Spielvereinigung. Kurz vor dem Abpfiff sah HSV-Akteur Yusuf Öztürk Gelb-Rot (90.+6).

Die pure Erleichterung sprach nach der Partie aus HSV-Trainer Ferhat Cerci: "Der Sieg ist sehr wichtig für uns, mir fällt da echt ein Stein vom Herzen. Wir haben vor dem Spiel nur auf uns geschaut und wollten den Gegner nicht zu tief analysieren. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass meine Jungs sich mit vielen anderen Dingen beschäftigen, deshalb haben wir das im Training umgestellt."

Hamm: Beckmann - Hein (75. Kocakus), Breuer, Bierkämper, Stroemer (46. Hildebrandt) - Güney (80. Mihajlovic), Ojiodu-Ambrose (61. Daniel), Wagner - Schmidt, Falk (46. Ritter), Öztürk : Beckmann - Hein (75. Kocakus), Breuer, Bierkämper, Stroemer (46. Hildebrandt) - Güney (80. Mihajlovic), Ojiodu-Ambrose (61. Daniel), Wagner - Schmidt, Falk (46. Ritter), Öztürk Emsdetten: Dömer - Dirks (69. Holöchter), Klöpper, Ohde, Torka (81. Baans) - Hagel (69. Hagemann), Deradjet - Meise, Mladenovic, Schulte (89. Hoffmann) - Laumann Zuschauer: 181 Schiedsrichter: Lucas Kamp Tore: 1:0 Breuer (37.), 2:0 Ritter (90.+5) Gelb-Rot: Öztürk (90.+6)

Diese Maßnahme des Hammer Trainerteams trug Früchte. Dementsprechend groß fiel das Lob von Cerci aus: "Wir haben das von der ersten Minute an gut umgesetzt. Vor der Pause gehen wir in Führung und hatten auch die Möglichkeiten, um weitere Tore zu erzielen." Mit der fußballerischen Leistung war der Ex-Profi jedoch nicht ganz zufrieden, ihn störten die "Vielzahl an langen Bällen".

Erste Saisonsieg ist für Cerci ein "Schritt in die richtige Richtung"

Dennoch empfand der 42-Jährige das Endergebnis als gerecht: "Unterm Strich haben wir hochverdient gewonnen. Wir hätten den Sack aber deutlich früher zumachen müssen und ein richtig dickes Ausrufezeichen setzen können." Zum ersten Mal in dieser Saison kassierte Hamm keinen Gegentreffer. Auch deshalb war Cerci mit der Defensivleistung seiner Truppe einverstanden:

"Wir haben kein Gegentor kassiert und auch ansonsten kaum klare Chancen zugelassen. Das ist uns in den letzten Wochen nicht gelungen, daher ist es ein sehr positives Gefühl, dass wir zu Null gespielt haben." Insgesamt betrachtet war der 2:0-Erfolg gegen Emsdetten für den HSV-Coach ein "Schritt in die richtige Richtung".

Am kommenden Spieltag in der Westfalenliga 1 (17. September, 15 Uhr) sind die Hammer zu Gast bei Westfalia Kinderhaus. Für die Borussia steht ein Heimspiel gegen den FC Nordkirchen an.