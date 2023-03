Westfalia Herne präsentiert neuen Sportlichen Leiter

Westfalia Herne hat einen neuen Sportlichen Leiter vorgestellt. Er übernimmt von Michele Di Bari.

Als Absteiger kämpft Westfalia Herne in der Westfalenliga 2 ums sportliche Überleben. Der Traditionsklub feierte zwar zuletzt einen Sieg, liegt aber vor dem Heimspiel gegen den SC Neheim an diesem Sonntag (15.30 Uhr) weiter in der Abstiegszone der Verbandsliga.

Noch sind die Nichtabstiegsplätze aber in nicht allzu weiter Ferne - es ist also völlig offen, in welcher Liga die Westfalia in der kommenden Spielzeit unterwegs sein wird.

Auf einer anderen Ebene haben die Herner mit Blick auf die Zukunft bereits Fakten geschaffen. So wird Michael Strzys die Mannschaft für die nächste Saison zusammenstellen - unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Am Samstag gab der Verein bekannt, dass Strzys den Posten des Sportlichen Leiters übernimmt. Er beschäftige "sich ab sofort mit der Kaderplanung für die neue Saison. Sein Fokus liegt auf unserer ersten Mannschaft. Bereits im Winter hat er uns bei der ein oder anderen Personalie unterstützt", teilten die Herner auf Facebook mit.

Strzys übernimmt von Michele Di Bari. In der WAZ kündigte der Vorsitzende Ingo Brüggemann an, dass Di Bari dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibe.

Nachfolger Strzys war zuletzt im Nachwuchs von Borussia Dortmund tätig, arbeitete als Torwarttrainer der U17-Junioren. Als Spieler kam der 40-Jährige unter anderem auf 21 Einsätze in der früheren NRW-Liga und 106 Oberliga-Partien. Zwischen 2014 und 2015 war er für Herne aufgelaufen. Nun kehrt er ans Schloss Strünkede zurück.