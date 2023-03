Westfalenliga 2: Tabellenführer verkündet zwei Neuzugänge

Der FC Brünninghausen steht an der Tabellenspitze der Westfalenliga 2. Jetzt hat der Verein zwei Sommer-Zugänge verkündet.

Zwei Siege, dazu mit einem 0:0 im Topspiel gegen Verfolger Türkspor Dortmund die Tabellenführung verteidigt: Der FC Brünninghausen hat einen soliden Start ins neue Jahr hingelegt.

Mit einem Punkt Vorsprung stehen die Dortmunder an der Spitze der Westfalenliga 2 und liegen auf Kurs in Richtung Oberliga-Aufstieg. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit hat der FCB nun zwei Zugänge für die kommende Saison verkündet. Fabien Garando und Kevin Mattes laufen ab dem Sommer am Hombruchsfeld auf.

Garando kommt vom Bezirksligisten VfR Sölde, steht in dieser Saison bei 15 Einsätzen und sechs Toren. "Ich denke, dass ich der Mannschaft mit meiner Stärke, meiner Geschwindigkeit, auf dem Platz weiterhelfen kann. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und ein wichtiger Teil des Teams werden", sagt der 24 Jahre alte Offensivspieler in einer Vereinsmeldung über seinen bevorstehenden Wechsel.

Derweil wechselt Mattes vom Lüner SV, der in der Parallelstaffel der Westfalenliga an den Start geht, nach Brünninghausen. Dort gehört der 25-jährige Mittelfeldmann zum Stammpersonal. "Der FC Brünninghausen gehört zu den absoluten Top-Adressen im Dortmunder Amateurfußball. Auch in den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich gemerkt, dass der FCB in gut geführter und ambitionierter Verein ist", sagt er. "Für mich persönlich passt beim FCB einfach sehr viel zusammen. Ich wohne nicht weit vom Platz, kenne bereits zahlreiche Jungs aus der Truppe und bin mir sicher, dass ich mich in Brünninghausen schnell zurechtfinden werden."