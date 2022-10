Westfalenliga: Nacht acht Jahren im Verein: TuS Haltern stellt Trainer frei

Der TuS Haltern hat seinen Trainer freigestellt. Das teilte der schlecht gestartete Westfalenligist mit.

Nach über zwei Jahren ist die Zeit von Timo Ostdorf beim TuS Haltern abgelaufen. Am Dienstag teilte der Westfalenligist mit, dass der bisherige Cheftrainer freigestellt wurde. Wer seine Nachfolge antritt, ist derzeit noch unbekannt. Der Verein möchte zeitnah darüber informieren.

Ostdorf hatte die erste Mannschaft des TuS im Sommer 2020 übernommen - nach dem freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga. Zuvor war er für viele Jahre erfolgreich als Coach der zweiten Mannschaft und im Jugendbereich tätig. Zudem trug der 36-Jährige das Haltener Trikot als aktiver Spieler.

Nach zwei Jahren in der Oberliga stieg der Verein, der auf Spieler aus der unmittelbaren Umgebung setzt, im Sommer ab. Und in der Westfalenliga ist der TuS offenbar noch nicht so wirklich angekommen. Nur einen Sieg gab es an den ersten neun Spieltagen, mit vier Punkten steht Haltern auf dem ersten Abstiegsplatz. Nun soll ein neuer Trainer dafür sorgen, dass der Revierklub die Klasse hält.

"Timo und der TuS war viele Jahre eine unglaubliche Erfolgsgeschichte", wird Fußball-Abteilungsleiter Daniel Haxter zitiert. Er wünschte Ostdorf "nur das Beste" und erklärte: "Aus sportlicher Sicht haben wir in Rücksprache mit Timo nun entscheiden müssen, dass wir sein Engagement als Trainer beim TuS Haltern am See vorzeitig beenden."

Für Ostdorf selbst sei der TuS in den letzten acht Jahren "ein wesentlicher Bestandteil meines Spieler- und Trainer-Lebens" gewesen. "Ich habe hier die Möglichkeiten bekommen, mich als Trainer in vielfältiger Form weiterzuentwickeln und gleichzeitig von der Landes- bis zur Oberliga Erfahrung zu sammeln. Auch die Station in der U19 hat mich als Trainer deutlich weitergebracht und mich zu dem Coach geformt, der ich heute bin. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar."