Westfalenliga 2: Noch immer oben - FC Brünninghausen rettet den Spitzenplatz

Der FC Brünninghausen steht in der Westfalenliga 2 weiterhin auf dem ersten Platz. Am 7. Spieltag gelang ein später 3:2 Auswärtssieg beim DSC Wanne-Eickel.

3:2 nach 0:2! Meistens heißt es nach solchen Ergebnissen, dass die Moral stimmt. Und das tut sie wohl auch beim FC Brünninghausen, der nach dem späten Sieg über den DSC Wanne-Eickel weiterhin von der Tabellenspitze der Westfalenliga 2 grüßt.

Aufstieg beim FC Brünninghausen kein Thema

Trainer Rafik Halim will jetzt nicht schon in Richtung Aufstieg schielen. Im Gegenteil: „Mit dem Aufstieg befassen wir uns wirklich gar nicht. Letztes Jahr hatten wir zum gleichen Zeitpunkt sogar mehr Punkte und sind nicht aufgestiegen. Das klingt plump: Aber wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel“, warnt der 38-Jährige.

Die derzeitige Erfolgswelle ist für Halim genau das: eine Welle. Der Erfolg hänge zu einem großen Teil an Dingen, die sich auch wieder ändern könnten: „Wir haben das Glück auf unserer Seite. Wir haben gerade kaum Verletzte und die Stimmung in der Mannschaft ist auch gut. Das aufrecht zu erhalten, ist nicht einfach“, erklärt Halim. Es ist tatsächlich auffällig, wie vorsichtig Halim mit der aktuellen Situation umgeht. Wahrscheinlich ist das eine Lehre aus der vergangenen Saison, als man auf Platz drei landete und den Aufstieg knapp verpasste.

In der Breite besser aufgestellt

Mit Blick auf die letzte Spielzeit gibt es dann doch eine Sache, die Halim positiv hervorhebt: „Unser Kader ist besser als letzte Saison. Wir haben zwar mit Jonas Telschow und David Vaitkevicius unsere besten Torschützen verloren“, sagt der 37-Jährige mit Blick auf die beiden Oberliga-Abgänge und fügt hinzu: „Aber insgesamt haben wir jetzt einen besseren Kader, da wir in der Breite besser aufgestellt sind.“

Zu denken ist dabei etwa an die Neuzugänge Kevin Brümmer, Pascal Wieczorek und William Valenti, die in fast jedem Spiel zum Einsatz kamen und sich bereits in die Torschützenliste eintragen konnten.

Über Türkspor Dortmund, die sehr finanzstark sind, brauchen wir eigentlich nicht sprechen. Wenn alles normal läuft, dann geht der Titel in dieser Saison an Türkspor. Rafik Halim

Auch wenn Trainer Halim nicht an den Aufstieg denken möchte: Ein Saisonziel gibt er mit „einem Platz unter den ersten vier Teams“ dennoch aus. Bei der Frage nach der Konkurrenz um diese Plätze (nur die ersten beiden Mannschaften rücken in die Oberliga auf) nennt FCB-Trainer Halim vor allem den Holzwickeder SC, die DJK TuS Hordel und den DSC Wanne-Eickel, um dann hinzuzufügen: „Über Türkspor Dortmund, die sehr finanzstark sind, brauchen wir eigentlich nicht sprechen. Wenn alles normal läuft, dann geht der Titel in dieser Saison an Türkspor.“

Tatsächlich war es Türkspor Dortmund, die den Brünninghausern die bislang einzige Saisonniederlage beibrachten. Am dritten Spieltag setze es eine 0:5-Auswärtsklatsche gegen den Nachbarn aus Dortmund. Mit dem Versuch, sich zu revanchieren, muss der FCB noch eine ganze Weile warten. Das Rückspiel gegen Türkspor Dortmund steht erst am 26. Februar 2023 an. Erstmal nun kommt am 8. Spieltag der Westfalenliga 2 die YEG Hassel. Anpfiff ist am Sonntag, den 02. Oktober um 15:30 Uhr.