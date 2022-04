YEG Hassel schielt nach oben, Mannschaft bleibt zusammen

YEG Hassel steht in der Westfalenliga II auf Platz fünf und hat sieben Punkte Rückstand auf einen möglichen Relegationsplatz für den Oberliga-Aufstieg.

Am vergangenen Wochenende trennte sich YEG Hassel mit 0:0 von Borussia Dröschede. Die Gelsenkirchener stehen in der Westfalenliga II nach 28 Spieltagen mit 44 Punkten auf Platz fünf. Sieben Punkte trennen YEG vom Zweitplatzierten TuS Hordel, allerdings hat Hordel zwei Partien weniger bestritten und kann den Abstand noch weiter ausbauen.

„Wir schielen nach oben“, sagt Hassel-Trainer Inal Ahmet. Damit spielt er auf den zweiten Platz an. Falls in der Regionalliga West nur ein Absteiger aus Westfalen kommt, wird es zwischen den beiden Zweitplatzierten der Westfalenligen ein Relegationsspiel um den Oberliga-Aufstieg ausgetragen.

Extramotivation für den Endspurt brauchen seine Jungs nicht, wie der 40-Jährige erläutert: „Die Jungs ziehen mit und sind genauso verrückt wie ich. Wir gehen die Spiele immer mit 100 Prozent an, die Mannschaft weiß, dass es noch etwas zu holen gibt.“

Die Leistungen von Inal und seiner Elf wecken auch andernorts Interesse. Er verrät: „Die Spieler haben zum Teil Anfragen aus höheren Ligen oder der gleichen Liga. Aber wir wollen auch im nächsten Jahr wieder eine richtig geile Saison spielen. Ich selbst habe auch Anfragen aus der Oberliga vorliegen. Ich möchte aber nichts überstürzen und denke, dass ich vielleicht noch ein Jahr brauche, um die Ergebnisse zu bestätigen und mich weiterzuentwickeln.“ Ausschließen könne er aktuell noch nichts, es sähe aber stark nach einem YEG-Verbleib aus, betont der Coach.

Ansonsten würde er sich vermutlich nicht so intensiv mit der Kaderplanung beschäftigen. Der Westfalenligist hat in der vergangenen Woche schon zwei Neuzugänge präsentiert, Musa Dilek und Pascal Schulz-Knop werden vom Landesligisten SV Horst 08 kommen. Wenn es nach dem Trainer geht, werden nicht mehr viele Neuverpflichtungen dazukommen. „Wir sind noch in Gesprächen mit einem Rückkehrer, der letzte Saison schon bei uns gespielt hat. Wenn überhaupt, kommen noch zwei bis drei Spieler. Es wird keinen großen Umbruch geben, wir haben eine richtig gute Truppe. Der jetzige Kader hat schon zu 90 Prozent für die kommende Saison zugesagt, es wird nur punktuelle Veränderungen geben.“

Für den YEG stehen noch sechs Meisterschaftsspiele aus, am Sonntag kommt es zum Heimspiel gegen Concordia Wiemelhausen (1. Mai, 15 Uhr).