Lotte kurz vor Abstieg - Auswirkungen bis in die Landesliga

Schon am kommenden Spieltag könnten sich die Sportfreunde Lotte in die Oberliga verabschieden. Das hätte Konsequenzen für die unteren Ligen.

Die Sportfreunde Lotte stehen kurz vor dem Abstieg aus der Regionalliga West. Mit zehn Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz bei noch vier verbleibenden Partien kann der Gang in die Oberliga Westfalen bereits am kommenden Wochenende feststehen - mit unmittelbaren Folgen für die unterklassigen Ligen in Westfalen.

Denn dadurch, dass mit Lotte die erste westfälische Mannschaft in die Oberliga absteigt, steht fest, dass nicht beide Vizemeister der Westfalenligen aufsteigen können. Aktuell würde es zu einem KO-Spiel um den Aufstieg kommen. So sehen es die Auf- und Abstiegsregelungen des FLVW für die Saison 2021/2022 vor.

KO-Spiel im Bereich des Möglichen

Sollte aber mindestens noch eine weitere westfälische Mannschaft aus der Regionalliga West runterkommen, wäre auch dieses Entscheidungsspiel hinfällig. In diesem Fall würden nur die beiden Meister der Westfalenliga den Aufstieg in die Oberliga Westfalen feiern können.

Mit den drei westfälischen Regionalliga-Vertretern FC Schalke 04 II (drei Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz), SV Lippstadt 08 (vier Punkte) und Rot Weiss Ahlen (fünf Punkte) liegt dieses Szenario durchaus im Bereich des Möglichen.

Sobald der Abstieg der Sportfreunde offiziell ist, zerschlagen sich auch die Hoffnungen der Vizemeister in den vier Landesligen. Diese hätten unter sich einen Aufsteiger in die Westfalenliga ausspielen können. Nun ist es so gut wie sicher, dass nur die Meister sich über den Aufstieg werden freuen dürfen.

Die Sportfreunde Lotte empfangen am Freitagabend Rot-Weiss Essen (19:30 Uhr, RS-Liveticker), für die es noch um den Aufstieg in die 3. Liga geht.