DSC Wanne-Eickel: Westerhoff lobt die Entwicklung seiner Mannschaft

Auch wenn es gegen Dröschede nur zu einem Punkt reichte, ist DSC-Trainer Sebastian Westerhoff mit der Entwicklung seiner Mannen zufrieden und will den zweiten Tabellenplatz festigen.

Nur eine Niederlage aus den vergangenen 13 Pflichtspielen. Darunter souveräne Erfolge gegen Spitzenteams wie Brünninghausen und Hordel: Die Saison und vor allem die Form des DSC Wanne-Eickel ist trotz des jüngsten Remis gegen Borussia Dröschede (1:1) mehr als nur beachtlich. So arbeitete sich die Westerhoff-Elf in den letzten Monaten auf den zweiten Platz hoch, ist aktuell ärgster Verfolger vom TuS Bövinghausen.

Auch wenn der Abstand bei einem Spiel weniger nun zehn Punkte beträgt und somit kaum einzuholen ist, hat der DSC-Coach noch ambitionierte Ziele für die Rückrunde. „Wir wollen mehr Punkte als in der Hinrunde holen, dann hätten wir am Ende mindestens 65 Zähler und eine sehr, sehr gute Saison gespielt“, blickte Westerhoff auf die kommenden Wochen in der Westfalenliga 2 und fügte hinzu: „Wenn wir das schaffen, sollten wir unseren zweiten Platz auch ziemlich sicher gefestigt haben. Das muss das Ziel von jedem einzelnen sein."

Dass die Siegesserie von fünf Erfolgen nun gerissen ist, täuscht für ihn nicht über die positive Entwicklung seiner Truppe hinweg. „Wo wir stehen, stehen wir auch zurecht. Wir haben starke Gegner teils deutlich geschlagen. Aber: An diesem Nachmittag hat hoffentlich wieder jeder gemerkt, dass man für jeden Dreier in dieser Liga sehr hart arbeiten muss.“

Dass Wanne-Eickel Hochkaräter wie den FC Brünnighausen aktuell hinter sich lässt, ist für viele Amateur-Experten verwunderlich. So war es auch oft nicht die fußballerische Finesse, die die Punkte zum Mondpalast holte, sondern das leidenschaftliche Auftreten des DSC. Westerhoff kennt die Gründe für den überraschenden Tabellenzwischenstand: „Die Jungs werden immer besser. Sie haben aus sich selber einen Siegeswillen rausgeholt, der uns jetzt seit Monaten trägt“, betonte der 36-Jährige.