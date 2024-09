Westfalia Dortmund Ex-Talent von Schalke und Uerdingen läuft in der Kreisliga A heiß

Er lief 62 Mal in der Regionalliga auf, erzielte 30 Tore für Schalke in der U19 oder U17. Nun soll Justin Neiß Westfalia Dortmund in die Bezirksliga schießen. Am Wochenende traf er sechs Mal.