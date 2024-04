Bitterer Trag für den SV Lippstadt 08. Der Abstiegskandidat der Regionalliga West unterlag der Reserve des FC Schalke 04 mit 1:5.

Rund 1000 Zuschauer waren gekommen, um den SV Lippstadt gegen den FC Schalke 04 II im Abstiegskampf der Regionalliga West zu unterstützen. Am Ende sollten alle, die es mit dem SVL hielten, enttäuscht sein. Schalke II gewann mit 5:1 am Bruchbaum. Nach 45 Minuten - Gelb-Rot für Yusuf Örnek - mussten die Gastgeber in Unterzahl agieren.

Jakob Fimpel, Trainer der Schalker Zweitvertretung, resümierte: "Aus meiner Sicht war das von Anfang an ein offenes Spiel, inklusive Hochkarätern auf beiden Seiten. Die Situation vor der Halbzeit mit der Roten Karte verändert das Spiel komplett. Da war es für die Lippstädter in Unterzahl verdammt schwer. In den Schlüsselmomenten war das Spiel auf unserer Seite. Wir sind natürlich mit dem vierten Sieg in Folge sehr zufrieden. An dieser Stelle bedanke ich mich auch für die Fan-Unterstützung von beiden Seiten."

Felix Bechtold, Coach des SV Lippstadt, der nun mit seiner Mannschaft vier Punkte hinter den rettenden Ufer liegt, bilanzierte: "In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften sehr gut agiert. Es gab viele Torchancen. Aber in den entscheidenden Situationen waren wir nicht da. Das haben wir leider nicht geschafft. Die Szene kurz vor der Halbzeit hat das Spiel natürlich komplett verändert. Wir wollten in der zweiten Hälfte trotzdem was reißen, denn die erste Halbzeit hat uns Mut gemacht. Am Ende verteidigen wir einfach zu billig. Die entscheidenden Momente konnten wir nicht auf unsere Seite ziehen. Schalke war für uns in der zweiten Halbzeit eine Nummer zu groß. So wir wir das runtergespielt haben, war nicht Regionalliga würdig. Das war ein absolut verdienter Sieg für Schalke 04."

Die Statistik zum Spiel

SV Lippstadt: Westphal - Fischer, J. Munsters, N. Munsters (69. Kaiser), Maier (87. Neugebauer), Klann, Kohl (59. Lee), Ufuk, Kaba, Altun (69. Demirarslan), Örnek

FC Schalke 04 II: Paris - Kopf, Boboy, Talabidi, Kasparos, Poepperl (61. Lasogga), Aninkorah-Meisel (71. N. Anubodem), Heiserholt (81. Bokake Bolufe), Schmidt, Amadin

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels

Tore: 1:0 N. Munsters (10.), 1:1 Amadin (17.), 1:2 Aninkorah-Meisel (33.), 1:3 Talabidi (54.), 1:4 Lasogga (68.), 1:5 Balouk (90.+1)

Gelb-Rot: Örnek (45.+2)

Zuschauer: 890